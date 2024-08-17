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Цыганков сообщил Жироне свое решение по поводу трансфера в клуб АПЛ

17 августа 2024 09:04
Валерий Ковалевич - Редактор
Цыганков обсудил с Жироной трансфер в английский клуб
Виктор Цыганков работает на тренировке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
Валерий Ковалевич - Редактор

Испанская "Жирона" активно готовится к дебюту в Лиге чемпионов. Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков хочет сыграть в составе команды Мичела Санчеса в еврокубках. 

"Жирона" рассматривала возможность продажи Цыганкова, сообщает "Футбол 24". 

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Виктор Цыганков отказался последовать примеру Артема Довбика и уйти из "Жироны" летом 2024 года. Это не значит, что у каталонского клуба не было предложений о трансфере украинского полузащитника. Футболистом интересовался клуб из АПЛ, название которого не разглашается. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков на стадионе. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Цыганков хочет остаться в "Жироне" 

У руководства клуба были разногласия с полузащитником из-за того, что его не уведомили об интересе команды из АПЛ. Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес попросил не продавать игрока, которого считает одним из лидеров на поле. 

Цыганков заявил, что никуда не собирается уходить, но хочет знать, есть ли у клуба предложения по его трансферу. Семья украинца счастлива в Каталонии, а сам он хочет добиться успеха в составе "Жироны". 

Цыганков проведет в каталонской команде сезон 2024/2025. "Жироне" предлагали за украинца 30 млн евро. 

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спорт футбол Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона Мичел Санчес

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