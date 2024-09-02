Сборная Украины собралась в Чехии для матчей Лиги наций

Тарас Степаненко. Фото: УАФ

В Чехии собралась сборная Украины по футболу под руководством главного тренера Сергея Реброва. Команда готовится к матчам Лиги наций.

В Украинской ассоциации футбола опубликовали видео, как наши сборники добирались в Чехию.

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Украина собралась в Чехии

На видео в УАФ показали сборников из киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", после матчей УПЛ против ЛНЗ и "Кривбасса" отбывших в долгую дорогу на матчи национальной команды.

В сентябре 2024 года сборная Украины сыграет два поединка в групповом раунде Лиги наций.

В группе В1 7 сентября в первом туре подопечные Сергея Реброва примут национальную команду Албании на стадионе "Дженерали Чешская" в Праге.

10 сентября сборная Украины сыграет официально выездной матч против команды Чехии на "Эден Арена".

Отметим, что среди вызванных на матчи игроков из-за травмы не прибыл центральный защитник "Динамо" Денис Попов.

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