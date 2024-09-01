Владислав Кабаев поделился эмоциями по его вызову в сборную

Владислав Кабаев. Фото: ФК Динамо

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев получил свой дебютный вызов в сборную Украины по футболу. Он признался, что долго шел к этой цели.

Об этом идет речь в новом выпуске на канале ФК "Динамо".

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По словам Вингера, к своей цели идти тяжело, но оно того стоит — нужно ставить себе маленькие цели и достигать их.

"Хотелось играть в основном составе — достиг этого, хочется забивать больше — забиваешь, хочется в сборную — попал. Сейчас хочется в "Динамо" стать чемпионами и выиграть кубок и показать себя в Лиге Европы как можно лучше. Так же в сборной хочется прежде всего закрепиться, буду от себя делать все возможное", — говорит футболист.

Также он признался, что свой вызов в сборную узнал из СМИ. Игрок до этого шел и работал только на результат.

"Я этого хотел, стремился. Пока есть внутренние предчувствия, а по-настоящему я почувствую, когда попаду в эту атмосферу, в новый коллектив", — сказал он.

Первая игра с участием подопечных Реброва состоится 7 сентября, на стадионе "Эпет Арене" в столице Чехии, Праге, начало — в 20:45. Украинская сборная встретится в поединке с Албанией.

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