Владислав Кабаєв поділився емоціями щодо його виклику до збірної

Владислав Кабаєв. Фото: ФК Динамо

Вінгер "Динамо" Владислав Кабаєв отримав свій дебютний виклик до збірної України з футболу. Він зізнався, що довго ішов до цієї мети.

Про це йдеться у новому випуску на каналі ФК "Динамо".

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За словами вінгера, до своєї мети іти важко, але воно того варте — треба ставити собі маленькі цілі та досягати їх.

"Хотілось грати в основному складі — досяг цього, хочеться забивати більше — забиваєш, хочеться в збірну — потрапив. Зараз хочеться в "Динамо" стати чемпіонами і виграти кубок та показати себе у Лізі Європи якнайкраще. Так само у збірній хочеться насамперед закріпитися, буду від себе робити все можливе", — каже футболіст.

Також він зізнався, що про свій виклик до збірної дізнався зі ЗМІ. Гравець до цього ішов та працював лише на результат.

"Я цього хотів, прагнув. Поки є внутрішні передчуття, а по-справжньому я відчую, коли потраплю в цю атмосферу, в новий колектив", — сказав він.

Перша гра за участю підопічних Реброва відбудеться 7 вересня, на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Празі, початок — о 20:45. Українська збірна зустрінеться у поєдинку з Албанією.

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