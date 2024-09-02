Збірна України зібралася в Чехії для матчів Ліги націй — відео

Тарас Степаненко. Фото: УАФ

У Чехії зібралася збірна України з футболу під керівництвом головного тренера Сергія Реброва. Команда готується до матчів Ліги націй.

В Українській асоціації футболу опублікували відео, як наші збірники добиралися у Чехію.

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На відео в УАФ показали збірників з київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", які після матчів УПЛ проти ЛНЗ та "Кривбасу" відбули у довгу дорогу на матчі національної команди.

У вересні 2024 року збірна України зіграє два поєдинки у груповому раунді Ліги націй.

У групі В1 7 вересня в першому турі підопічні Сергія Реброва приймуть національну команду Албанії на стадіоні "Дженералі Чеська" у Празі.

10 вересня, збірна України зіграє офіційно виїзний матч проти команди Чехії на "Еден Арена".

Зазначимо, що серед викликаних на матчі гравців через травму не прибув центральний захисник "Динамо" Денис Попов.

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