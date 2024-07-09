Брюгге начинает сезон без Яремчука: украинец пропускает сбор

Роман Яремчук с партнерами по "Валенсии". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

В бельгийском "Брюгге" начали подготовку к предстоящему сезону. При этом в планы клуба не входит украинский нападающий Роман Яремчук.

Украинец не попал в список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор, сообщила пресс-служба клуба.

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На Яремчука не рассчитывают

В "Брюгге" объявили имена игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в Нидерланды. Среди названых игроков нет Яремчука, который сейчас проводит отпуск после Евро-2024.

Форвард Роман Яремчук в составе "Валенсии". Фото: instagram.com/r.yaremchuk

В прошлом сезоне украинский форвард выступал за испанскую "Валенсию" на правах аренды. "Летучии мыши" по окончании сезона не захотели выкупать футболиста, ведь не имели средств на сделку.

Яремчук неплохо выступил на чемпионате Европы и сейчас им интересуется итальянская "Болонья" и турецкий "Трабзонспор".

У Яремчука с "Брюгге" есть действующий контракт до 2026 года. Клуб хочет отбить максимально большую часть из 17 млн евро, заплаченных за украинца. Согласно со слухами, "Трабзонспор" готов купить игрока за около 10 млн евро.

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