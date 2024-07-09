Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Европейский клуб не взял основного форварда сборной Украины на сборы arrow

Европейский клуб не взял основного форварда сборной Украины на сборы

9 июля 2024 17:28
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Брюгге начинает сезон без Яремчука: украинец пропускает сбор
Роман Яремчук с партнерами по "Валенсии". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В бельгийском "Брюгге" начали подготовку к предстоящему сезону. При этом в планы клуба не входит украинский нападающий Роман Яремчук.

Украинец не попал в список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:
Роман Яремчук
Форвард сборной Украины Роман Яремчук. Фото: УАФ

На Яремчука не рассчитывают

В "Брюгге" объявили имена игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в Нидерланды. Среди названых игроков нет Яремчука, который сейчас проводит отпуск после Евро-2024.

Роман Яремчук
Форвард Роман Яремчук в составе "Валенсии". Фото: instagram.com/r.yaremchuk

В прошлом сезоне украинский форвард выступал за испанскую "Валенсию" на правах аренды. "Летучии мыши" по окончании сезона не захотели выкупать футболиста, ведь не имели средств на сделку.

Яремчук неплохо выступил на чемпионате Европы и сейчас им интересуется итальянская "Болонья" и турецкий "Трабзонспор".

У Яремчука с "Брюгге" есть действующий контракт до 2026 года. Клуб хочет отбить максимально большую часть из 17 млн евро, заплаченных за украинца. Согласно со слухами, "Трабзонспор" готов купить игрока за около 10 млн евро.

Напомним, Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из "Динамо".

Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера. 

Мудрик решился на важные перемены ради удачного сезона — что сделал вингер.

Роналду впервые назвал сроки завершения карьеры — когда это произойдет. 

Яремчук и Ванат могут стать одноклубниками в известной команде.

футбол Футбол трансферы Роман Яремчук Брюгге украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных