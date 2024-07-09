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Європейський клуб не взяв основного форварда збірної України на збори

9 липня 2024 17:28
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Агабекян Карен
редактор
Брюгге розпочинає сезон без Яремчука: українець пропускає збір
Роман Яремчук із партнерами з "Валенсії". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
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Агабекян Карен
редактор

У бельгійському "Брюгге" розпочали підготовку до майбутнього сезону. При цьому в плани клубу не входить український нападник Роман Яремчук.

Українець не потрапив до списку гравців, які вирушать на тренувальний збір, повідомила пресслужба клубу.

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Роман Яремчук
Форвард збірної України Роман Яремчук. Фото: УАФ

На Яремчука не розраховують

У "Брюгге" оголосили імена гравців, які вирушать на тренувальний збір до Нідерландів. Серед названих гравців немає Яремчука, котрий зараз проводить відпустку після Євро-2024.

Роман Яремчук
Форвард Роман Яремчук у складі "Валенсії". Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Минулого сезону український форвард виступав за іспанську "Валенсію" на правах оренди. "Кажани" після закінчення сезону не захотіли викуповувати футболіста, адже не мали коштів на угоду.

Яремчук непогано виступив на чемпіонаті Європи і зараз ним цікавиться італійська "Болонья" та турецький "Трабзонспор".

Яремчук з "Брюгге" має чинний контракт до 2026 року. Клуб хоче відбити максимально велику частину із 17 млн євро, заплачених за українця. Відповідно до чуток, "Трабзонспор" готовий купити гравця за близько 10 млн євро.

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