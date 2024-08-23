Карпаты хотят купить Назарину из донецкого Шахтера

Егор Назарина в сборной Украины. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Егор Назарина стал трансферной целью "Карпат". Тренеру львовской команды Владиславу Лупашко необходим футболист с такими характеристиками, которыми обладает хавбек "горняков".

Назарина почти не получает практики в "Шахтере" и может согласиться на трансфер, сообщает "Украинский футбол".

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Футболист сборной Украины Егор Назарина вошел в сферу интересов львовских "Карпат". Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич не гарантирует 27-летнему полузащитнику место в основе "горняков", и футболист может ради игровой практики перейти в другую команду.

Егор Назарина в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Трансфер игрока "Шахтера" в "Карпаты"

Львовский клуб активно работает на летнем трансферном рынке и уже подписал несколько известных футболистов, таких как Олег Очеретько, Яков Кинарейкин и Денис Мирошниченко. В этот раз "Карпаты" нацелились на игрока сборной Украины.

В последние сезоны Назарина стал игроком ротации в "Шахтере". В сезоне 2023/2024 полузащитник сыграл 27 поединков, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 млн евро.

Несколько недель назад "Шахтер" отказался отпускать Назарину в польский "Лех".

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