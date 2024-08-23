Карпати хочуть купити Назарину з донецького Шахтаря

Єгор Назарина у збірній України. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Єгор Назарина став трансферною метою "Карпат". Тренеру львівської команди Владиславу Лупашку потрібен футболіст із такими характеристиками, які має хавбек "гірників".

Назарина майже не отримує практики у "Шахтарі" і може погодитися на трансфер, повідомляє "Український футбол".

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Футболіст збірної України Єгор Назарина увійшов до сфери інтересів львівських "Карпат". Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич не гарантує 27-річному півзахиснику місце в основі "гірників", і футболіст може заради ігрової практики перейти до іншої команди.

Єгор Назарина у складі "Шахтаря". Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Трансфер гравця "Шахтаря" до "Карпат"

Львівський клуб активно працює на літньому трансферному ринку та вже підписав декілька відомих футболістів, таких як Олег Очеретько, Яків Кінарейкін та Денис Мірошниченко. Цього разу "Карпати" націлилися на гравця збірної України.

В останні сезони Назарина став гравцем ротації у "Шахтарі". У сезоні 2023/2024 півзахисник зіграв 27 поєдинків, у яких забив 3 голи та зробив 1 результативну передачу. Його трансферна вартість оцінюється в 1,5 млн євро.

Кілька тижнів тому "Шахтар" відмовився відпускати Назарину до польського "Леха".

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