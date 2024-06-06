Хаби Алонсо и Вирц уйдут из Байера в известный европейский клуб

Хаби Алонсо празднует победу в Бундеслиге. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Главный тренер немецкого "Байера" Хаби Алонсо и лидер команды Флориан Вирц готовы к переходу в другой клуб. Они проведут в Леверкузене еще один сезон, после чего синхронно покинут "фармацевтов".

Хаби Алонсо и Вирц продолжат карьеру в испанской Ла Лиге, сообщает Marca.

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Немецкий "Байер" впервые в своей истории завоевал чемпионский титул в Германии. Команду привел к успеху молодой испанский тренер Хаби Алонсо. Многие клубы Европы пытались заманить 42-летнего наставника выгодным контрактом, но он проведет еще один сезон в Леверкузене. Испанец хочет дебютировать с "фармацевтами" в Лиге чемпионов.

Возвращение в "Реал"

Уже летом 2025 года Хаби Алонсо возглавит мадридский "Реал" после ухода из клуба Карло Анчелотти. Тренер договорился с руководством "Байера" о том, что через год его бесплатно отпустят в Испанию.

Хаби Алонсо с женой. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Хаби Алонсо уже дал предварительное согласие "Реалу", в котором провел часть своей игровой карьеры. Вместе с тренером в Мадрид переедет и 21-летний полузащитник сборной Германии Флориан Вирц.

Флориан Вирц на тренировке. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Молодой футболист был лидером "Байера" в прошлом сезоне. Он сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 19 результативных передач. Трансферная стоимость Флориана составляет 130 млн евро.

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