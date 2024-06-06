Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Хаби Алонсо и Вирц уйдут из Байера — известны подробности arrow

Хаби Алонсо и Вирц уйдут из Байера — известны подробности

6 июня 2024 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хаби Алонсо и Вирц уйдут из Байера в известный европейский клуб
Хаби Алонсо празднует победу в Бундеслиге. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер немецкого "Байера" Хаби Алонсо и лидер команды Флориан Вирц готовы к переходу в другой клуб. Они проведут в Леверкузене еще один сезон, после чего синхронно покинут "фармацевтов". 

Хаби Алонсо и Вирц продолжат карьеру в испанской Ла Лиге, сообщает Marca

Читайте также:

Немецкий "Байер" впервые в своей истории завоевал чемпионский титул в Германии. Команду привел к успеху молодой испанский тренер Хаби Алонсо. Многие клубы Европы пытались заманить 42-летнего наставника выгодным контрактом, но он проведет еще один сезон в Леверкузене. Испанец хочет дебютировать с "фармацевтами" в Лиге чемпионов. 

Возвращение в "Реал" 

Уже летом 2025 года Хаби Алонсо возглавит мадридский "Реал" после ухода из клуба Карло Анчелотти. Тренер договорился с руководством "Байера" о том, что через год его бесплатно отпустят в Испанию.

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо с женой. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Хаби Алонсо уже дал предварительное согласие "Реалу", в котором провел часть своей игровой карьеры. Вместе с тренером в Мадрид переедет и 21-летний полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. 

Флориан Вирц
Флориан Вирц на тренировке. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Молодой футболист был лидером "Байера" в прошлом сезоне. Он сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 19 результативных передач. Трансферная стоимость Флориана составляет 130 млн евро. 

Напомним, Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити". 

Лунин задумался об уходе из "Реала" после выгодного предложения от другого клуба. 

Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.

Флориан Вирц
Реал Мадрид
футбол
тренер
Хаби Алонсо
спорт
Байер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня