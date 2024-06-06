Хабі Алонсо та Вірц підуть з Баєра у відомий європейський клуб

Хабі Алонсо і Вірц підуть з Баєра — відомі подробиці
Головний тренер німецького "Баєра" Хабі Алонсо та лідер команди Флоріан Вірц готові до переходу в інший клуб. Вони проведуть у Леверкузені ще один сезон, після чого синхронно покинуть "фармацевтів".
Хабі Алонсо та Вірц продовжать кар'єру в іспанській Ла-Лізі, повідомляє Marca.
Німецький "Баєр" вперше у своїй історії завоював чемпіонський титул у Німеччині. Команду привів до успіху молодий іспанський тренер Хабі Алонсо. Багато клубів Європи намагалися заманити 42-річного наставника вигідним контрактом, але він проведе ще один сезон у Леверкузені. Іспанець хоче дебютувати із "фармацевтами" у Лізі чемпіонів.
Повернення до "Реалу"
Вже влітку 2025 року Хабі Алонсо очолить мадридський "Реал" після виходу з клубу Карло Анчелотті. Тренер домовився з керівництвом "Баєра" про те, що через рік його безкоштовно відпустять до Іспанії.
Хабі Алонсо вже дав попередню згоду "Реалу", в якій провів частину своєї ігрової кар'єри. Разом із тренером до Мадрида переїде і 21-річний півзахисник збірної Німеччини Флоріан Вірц.
Молодий футболіст був лідером "Баєра" минулого сезону. Він зіграв 49 матчів у всіх турнірах, забив 18 голів та зробив 19 результативних передач. Трансферна вартість Флоріана становить 130 млн євро.
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