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Хабі Алонсо і Вірц підуть з Баєра — відомі подробиці

6 червня 2024 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хабі Алонсо та Вірц підуть з Баєра у відомий європейський клуб
Хабі Алонсо святкує перемогу у Бундеслізі. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер німецького "Баєра" Хабі Алонсо та лідер команди Флоріан Вірц готові до переходу в інший клуб. Вони проведуть у Леверкузені ще один сезон, після чого синхронно покинуть "фармацевтів".

Хабі Алонсо та Вірц продовжать кар'єру в іспанській Ла-Лізі, повідомляє Marca.

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Німецький "Баєр" вперше у своїй історії завоював чемпіонський титул у Німеччині. Команду привів до успіху молодий іспанський тренер Хабі Алонсо. Багато клубів Європи намагалися заманити 42-річного наставника вигідним контрактом, але він проведе ще один сезон у Леверкузені. Іспанець хоче дебютувати із "фармацевтами" у Лізі чемпіонів.

Повернення до "Реалу"

Вже влітку 2025 року Хабі Алонсо очолить мадридський "Реал" після виходу з клубу Карло Анчелотті. Тренер домовився з керівництвом "Баєра" про те, що через рік його безкоштовно відпустять до Іспанії.

Хабі Алонсо
Хабі Алонсо з дружиною. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Хабі Алонсо вже дав попередню згоду "Реалу", в якій провів частину своєї ігрової кар'єри. Разом із тренером до Мадрида переїде і 21-річний півзахисник збірної Німеччини Флоріан Вірц.

Флоріан Вірц
Флоріан Вірц на тренуванні. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Молодий футболіст був лідером "Баєра" минулого сезону. Він зіграв 49 матчів у всіх турнірах, забив 18 голів та зробив 19 результативних передач. Трансферна вартість Флоріана становить 130 млн євро.

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Флоріан Вірц
Реал Мадрид
футбол
тренер
Хабі Алонсо
спорт
Байєр

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