Хаби Алонсо приведет звезд в Реал и сильно изменит команду

Хаби Алонсо приведет в Реал звезду и изменит игровую схему
Наставник "Байера" Хаби Алонсо находится в шаге от возвращения в мадридский "Реал" — теперь уже в статусе главного тренера. Испанец, сделавший сенсационный успех с леверкузенским клубом, готов выставить "сливочным" жесткие условия для усиления состава.
Хаби Алонсо требует от руководства "Реала" как можно быстрее оформить трансферы двух ключевых игроков, сообщает Defensa Central.
Главному претенденту на пост наставника мадридского "Реала" нужны два игрока "Байера". Это центральный защитник Джонатана Та и креативный хавбек Флориан Вирца, который уже забил 16 голов и отдал 13 ассистов в этом сезоне. Звезда немецкого футбола может обойтись мадридцам в 100 миллионов евро.
Такой запрос тренера указывает, что Алонсо настроен перестроить команду под собственное видение, сделав ставку на игроков, проверенных в Германии. Именно под них будет выстраиваться новая игровая модель, призванная вернуть "Реалу" доминирующий статус в Европе.
Схема 3-4-3 и ставка на универсальных игроков
Хаби Алонсо планирует перевести "Реал" на схему 3-4-3 с тройкой центрбеков. Главные требования к ним — умение хладнокровно выходить из обороны через пас и выигрывать единоборства один на один. В этом контексте Трент Александер-Арнольд выглядит идеальным кандидатом на роль крайнего защитника, способного подключаться в атаку.
Если клуб выполнит трансферные требования Алонсо, мадридцев ждет одна из самых масштабных тактических перестроек последнего десятилетия. Это означает не просто смену схемы, а и новую философию игры, построенную вокруг скорости, универсальности и высокого прессинга.
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