Хаби Алонсо приведет звезд в Реал и сильно изменит команду

Хаби Алонсо отдыхает от футбола. Фото: instagram.com/xabialonso/

Наставник "Байера" Хаби Алонсо находится в шаге от возвращения в мадридский "Реал" — теперь уже в статусе главного тренера. Испанец, сделавший сенсационный успех с леверкузенским клубом, готов выставить "сливочным" жесткие условия для усиления состава.

Хаби Алонсо требует от руководства "Реала" как можно быстрее оформить трансферы двух ключевых игроков, сообщает Defensa Central.

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Главному претенденту на пост наставника мадридского "Реала" нужны два игрока "Байера". Это центральный защитник Джонатана Та и креативный хавбек Флориан Вирца, который уже забил 16 голов и отдал 13 ассистов в этом сезоне. Звезда немецкого футбола может обойтись мадридцам в 100 миллионов евро.

Хаби Алонсо, Флориан Вирц и его новые бутсы. Фото: instagram.com/xabialonso/

Такой запрос тренера указывает, что Алонсо настроен перестроить команду под собственное видение, сделав ставку на игроков, проверенных в Германии. Именно под них будет выстраиваться новая игровая модель, призванная вернуть "Реалу" доминирующий статус в Европе.

Схема 3-4-3 и ставка на универсальных игроков

Хаби Алонсо планирует перевести "Реал" на схему 3-4-3 с тройкой центрбеков. Главные требования к ним — умение хладнокровно выходить из обороны через пас и выигрывать единоборства один на один. В этом контексте Трент Александер-Арнольд выглядит идеальным кандидатом на роль крайнего защитника, способного подключаться в атаку.

Флориан Вирц в "Байере". Фото: instagram.com/flowirtz/

Если клуб выполнит трансферные требования Алонсо, мадридцев ждет одна из самых масштабных тактических перестроек последнего десятилетия. Это означает не просто смену схемы, а и новую философию игры, построенную вокруг скорости, универсальности и высокого прессинга.

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