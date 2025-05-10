Хабі Алонсо приведе зірок у Реал та сильно змінить команду

Хабі Алонсо відпочиває від футболу. Фото: instagram.com/xabialonso/

Наставник "Баєра" Хабі Алонсо перебуває за крок від повернення в мадридський "Реал" — тепер уже в статусі головного тренера. Іспанець, який здійснив сенсаційний успіх із леверкузенським клубом, готовий виставити "вершковим" жорсткі умови для посилення складу.

Хабі Алонсо вимагає від керівництва "Реала" якнайшвидше оформити трансфери двох ключових гравців, повідомляє Defensa Central.

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Головному претенденту на посаду наставника мадридського "Реала" потрібні два гравці "Баєра". Це центральний захисник Джонатана Та, а ще креативний хавбек Флоріан Вірца, який уже забив 16 голів та віддав 13 асистів у цьому сезоні. Зірка німецького футболу може обійтися мадридцям у 100 мільйонів євро.

Хабі Алонсо, Флоріан Вірц та його нові бутси. Фото: instagram.com/xabialonso/

Такий запит тренера вказує, що Алонсо налаштований перебудувати команду під власне бачення, зробивши ставку на гравців, перевірених у Німеччині. Саме під них вибудовуватиметься нова ігрова модель, покликана повернути "Реалу" домінуючий статус у Європі.

Схема 3-4-3 та ставка на універсальних гравців

Хабі Алонсо планує перевести "Реал" на схему 3-4-3 з трійкою центрбеків. Головні вимоги до них — уміння холоднокровно виходити з оборони через пас і вигравати єдиноборства сам на сам. У цьому контексті Трент Александер-Арнольд виглядає ідеальним кандидатом на роль крайнього захисника, здатного підключатися в атаку.

Флоріан Вірц у "Баєрі". Фото: instagram.com/flowirtz/

Якщо клуб виконає трансферні вимоги Алонсо, на мадридців чекає одна з наймасштабніших тактичних перебудов останнього десятиліття. Це означає не просто зміну схеми, а й нову філософію гри, побудовану навколо швидкості, універсальності та високого пресингу.

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