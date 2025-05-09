Хто змінить Анчелотті в Реалі — відповідь дадуть сьогодні

Лука Модріч та Дані Карвахаль. Фото: instagram.com/realmadrid/

Сезон для мадридського "Реала" складається вкрай непросто: команда ризикує залишитися без трофеїв. Вболівальники незадоволені грою, а в пресі все частіше з'являються повідомлення про те, що Карло Анчелотті втратив контроль над роздягальнею.

Незабаром ситуація може вирішитися, коли Анчелотті покине "Реал" достроково, щоб очолити збірну Бразилії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

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Керівництво "Реала" вже розпочало роботу з пошуку нового наставника. Поки вболівальники та експерти гадають, хто ж стане новим лідером "бланкос", на тренерському ринку Європи назрівають важливі події. Один із найяскравіших фахівців несподівано повідомив про рішення піти зі своєї посади.

Кіліан Мбаппе в тренажерному залі. Фото: instagram.com/realmadrid/

Хто очолить "Реал"

Хаві Алонсо повідомив керівництву "Баєра", що покине клуб після закінчення сезону. Іспанський тренер може сам підтвердити це на пресконференції вже сьогодні. Алонсо очолив леверкузенську команду в жовтні 2022 року, привів її до чемпіонства та Кубка Німеччини, а тепер, за даними ЗМІ, готовий повернутися в один зі своїх колишніх клубів — "Реал", але вже в якості тренера.

Хабі Алонсо керує тренуванням. Фото: instagram.com/bayer04fussball/

Цей перехід стане однією з найгучніших подій прийдешнього міжсезоння і, на думку експертів, може вдихнути нове життя в мадридський гранд.

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