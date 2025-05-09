Кто сменит Анчелотти в Реале — ответ дадут сегодня

В Реале ждут нового тренера — о назначении объявят сегодня
Сезон для мадридского "Реала" складывается крайне непросто: команда рискует остаться без трофеев. Болельщики недовольны игрой, а в прессе все чаще появляются сообщения о том, что Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой.
Вскоре ситуация может разрешиться, когда Анчелотти покинет "Реал" досрочно, чтобы возглавить сборную Бразилии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Руководство "Реала" уже начало работу по поиску нового наставника. Пока болельщики и эксперты гадают, кто же станет новым лидером "бланкос", на тренерском рынке Европы назревают важные события. Один из самых ярких специалистов неожиданно сообщил о решении уйти со своего поста.
Кто возглавит "Реал"
Хави Алонсо уведомил руководство "Байера", что покинет клуб по окончании сезона. Испанский тренер может сам подтвердить это на пресс-конференции уже сегодня. Алонсо возглавил леверкузенскую команду в октябре 2022 года, привел ее к чемпионству и Кубку Германии, а теперь, по данным СМИ, готов вернуться в один из своих бывших клубов — "Реал", но уже в качестве тренера.
Этот переход станет одним из самых громких событий грядущего межсезонья и, по мнению экспертов, может вдохнуть новую жизнь в мадридский гранд.
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