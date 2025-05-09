Кто сменит Анчелотти в Реале — ответ дадут сегодня

Лука Модрич и Дани Карвахаль. Фото: instagram.com/realmadrid/

Сезон для мадридского "Реала" складывается крайне непросто: команда рискует остаться без трофеев. Болельщики недовольны игрой, а в прессе все чаще появляются сообщения о том, что Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой.

Вскоре ситуация может разрешиться, когда Анчелотти покинет "Реал" досрочно, чтобы возглавить сборную Бразилии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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Килиан Мбаппе в тренажерном зале. Фото: instagram.com/realmadrid/

Кто возглавит "Реал"

Хави Алонсо уведомил руководство "Байера", что покинет клуб по окончании сезона. Испанский тренер может сам подтвердить это на пресс-конференции уже сегодня. Алонсо возглавил леверкузенскую команду в октябре 2022 года, привел ее к чемпионству и Кубку Германии, а теперь, по данным СМИ, готов вернуться в один из своих бывших клубов — "Реал", но уже в качестве тренера.

Хаби Алонсо руководит тренировкой. Фото: instagram.com/bayer04fussball/

Этот переход станет одним из самых громких событий грядущего межсезонья и, по мнению экспертов, может вдохнуть новую жизнь в мадридский гранд.

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