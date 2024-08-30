Украина завоевала еще две медали в плавании на Паралимпийских играх

Ирина Пойда (крайняя слева) на награждении. Фото: Reuters

На Паралимпийских играх копилка сборной Украины пополнилась еще на две медали. Награды были завоеваны в плавании.

Награды принесли Украине Александр Комаров и Ирина Пойда, сообщил портал Новини.LIVE.

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Третья и четвертая медали Украины

В плавании на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5 второй финишировала Пойда. Украинка уступила британке Тулли Кирни. После Ирины третьей финишировала итальянка Моника Боджони.

На Паралимпийских играх в Париже Пойда выступит на 50 метров на спине, а также на 100-метровке вольным стилем.

Комаров стал третьим на дистанции 200 м свободным стилем в классе S5.

Для Комарова это уже четвертая олимпийская награда после двух в Рио-де-Жанейро и одной в Токио.

В Париже Комаров уступил итальянцу Франческо Боччардо и нейтральному атлету Кириллу Пульверу.

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