Украина завоевала еще две медали в плавании на Паралимпийских играх

Комаров и Пойда принесли Украине еще две медали в плавании на Паралимпиаде-2024
На Паралимпийских играх копилка сборной Украины пополнилась еще на две медали. Награды были завоеваны в плавании.
Награды принесли Украине Александр Комаров и Ирина Пойда, сообщил портал Новини.LIVE.
Третья и четвертая медали Украины
В плавании на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5 второй финишировала Пойда. Украинка уступила британке Тулли Кирни. После Ирины третьей финишировала итальянка Моника Боджони.
На Паралимпийских играх в Париже Пойда выступит на 50 метров на спине, а также на 100-метровке вольным стилем.
Комаров стал третьим на дистанции 200 м свободным стилем в классе S5.
Для Комарова это уже четвертая олимпийская награда после двух в Рио-де-Жанейро и одной в Токио.
В Париже Комаров уступил итальянцу Франческо Боччардо и нейтральному атлету Кириллу Пульверу.
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