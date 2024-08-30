Україна здобула ще дві медалі в плаванні на Паралімпійських іграх

Комаров та Пойда принесли Україні ще дві медалі в плаванні на Паралімпіаді-2024
На Паралімпійських іграх доробок збірної України поповнився ще на дві медалі. Нагороди були здобуті в плаванні.
Нагороди принесли Україні Олександр Комаров та Ірина Пойда, повідомив портал Новини.LIVE.
Третя та четверта медалі України
У плаванні на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S5 другою фінішувала Пойда. Українка поступилась британці Туллі Кірні. Після Українки третьою фінішувала італійка Моніка Боджоні.
На Паралімпійських іграх в Парижі Пойда виступить на 50 метрів на спині, а також на 100-метрівці вільним стилем.
Комаров став третім на дистанції 200 метрів вільним стилем в класі S5.
Для Комарова це вже четверта олімпійська нагорода після двох в Ріо-де-Жанейро та однієї в Токіо.
В Парижі Комаров поступився італійцю Франческо Боччардо та нейтральному атлету Кирилу Пульверу.
Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал".
Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.
Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.
Буряк пояснив, як "Динамо" виступить у Лізі Європи.
Лунін прийняв рішення про те, де гратиме — це не "Реал".
Читайте Новини.LIVE!