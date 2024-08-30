Україна здобула ще дві медалі в плаванні на Паралімпійських іграх

Ірина Пойда (крайня зліва) на нагородженні. Фото: Reuters

На Паралімпійських іграх доробок збірної України поповнився ще на дві медалі. Нагороди були здобуті в плаванні.

Нагороди принесли Україні Олександр Комаров та Ірина Пойда, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Олександр Комаров. Фото: Reuters

Третя та четверта медалі України

У плаванні на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S5 другою фінішувала Пойда. Українка поступилась британці Туллі Кірні. Після Українки третьою фінішувала італійка Моніка Боджоні.

На Паралімпійських іграх в Парижі Пойда виступить на 50 метрів на спині, а також на 100-метрівці вільним стилем.

Комаров став третім на дистанції 200 метрів вільним стилем в класі S5.

Для Комарова це вже четверта олімпійська нагорода після двох в Ріо-де-Жанейро та однієї в Токіо.

В Парижі Комаров поступився італійцю Франческо Боччардо та нейтральному атлету Кирилу Пульверу.

Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал".

Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

Буряк пояснив, як "Динамо" виступить у Лізі Європи.

Лунін прийняв рішення про те, де гратиме — це не "Реал".