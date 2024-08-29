Перші медалі України на Паралімпіаді в Парижі: успіх у плаванні

Антон Коль (крайній ліворуч). Фото: Reuters

У Парижі в перший змагальний день Паралімпійських ігор збірна України виборола перші дві медалі. Виграли свої нагороди в плаванні.

Медалі здобули Антон Коль та Анна Гонтар, повідомив портал Новини.LIVE.

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Антон Коль. Фото: Reuters

Перші медалі збірної України

Почали українці зі срібла в плаванні на 100 метрів на спині в класі S1. Коль став другим, поступившись поляку Камілу Отовські, але випередив італійця Франческо Беттела.

Зазначимо, що для 34-річного Коля це п’ята олімпійська медаль та третя срібна. У плавця також дві бронзові нагороди Ріо-де-Жанейро.

Другу медаль виборола 20-річна Гонтар на 50 метрів вільним стилем у класі S6. Українка стала третьою, поступившись китаянці Цзян Юйянь, яка стала першою, та Елізабет Маркс, як була другою.

Для Гонтар це друга олімпійська медаль. У Токіо вона була третьою на цій же дистанції.

Додамо, що Гонтар в Парижі також виступить у змаганнях на 100 метрів на спині та на 50 метрів батерфляєм у класі S6, а також на 100 метрів брасом у класі SB5.

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