Паралімпійські ігри-2024 - розклад змагань українських спортсменів 29 серпня

Українські паралімпійці. Фото: Reuters

Сьогодні українські спортсмени розпочинають свої виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. В перший день за свої нагороди змагатимуться 29 українців.

Про це повідомляє Суспільне.спорт.

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Сьогодні визначаться 22 паралімпійських чемпіонів, серед яких змагатимуться й українці. Вже о 10:59 розпочне свої виступи плавець Роман Бондаренко — він виступить у кваліфікації 100-метрівки на спині у класі S2.

Українські спортсмени на відкритті Паралімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

Переглянути виступи українців на Паралімпійських іграх у Парижі можна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Повний розклад виступів українців на Паралімпійських іграх-2024:

10:59 . Плавання. Роман Бондаренко: 100 м, спина, клас S2, кваліфікація

. Плавання. Роман Бондаренко: 100 м, спина, клас S2, кваліфікація 11:00 . Настільний теніс. Василь Петрунів, Олександр Єзик: парний турнір, клас MD8, 1/8 фіналу

. Настільний теніс. Василь Петрунів, Олександр Єзик: парний турнір, клас MD8, 1/8 фіналу 11:28 . Плавання. Дмитро Ванзенко: 100 м, батерфляй, клас S14, кваліфікація

. Плавання. Дмитро Ванзенко: 100 м, батерфляй, клас S14, кваліфікація 11:43 . Плавання. Анна Гонтар: 50 м, вільний стиль, клас S6, кваліфікація

. Плавання. Анна Гонтар: 50 м, вільний стиль, клас S6, кваліфікація 11:51 . Плавання. Ігор Німченко: 50 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація

. Плавання. Ігор Німченко: 50 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація 12:03 . Плавання. Олексій Вірченко: 100 м, батерфляй, клас S13, кваліфікація

. Плавання. Олексій Вірченко: 100 м, батерфляй, клас S13, кваліфікація 12:19 . Плавання. Олександр Комаров: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація

. Плавання. Олександр Комаров: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація Не раніше 12:30 . Бадмінтон. Олександр Чирков: груповий етап, клас SL3

. Бадмінтон. Олександр Чирков: груповий етап, клас SL3 12:31 . Плавання. Ірина Пойда: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація

. Плавання. Ірина Пойда: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація 13:15 . Настільний теніс. Віктор Дідух, Максим Ніколенко: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу

. Настільний теніс. Віктор Дідух, Максим Ніколенко: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу 13:15 . Настільний теніс. Лев Кац, Іван Май: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу

. Настільний теніс. Лев Кац, Іван Май: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу 13:50 . Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4

. Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4 14:00 . Стрільба з лука. Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2/ST)

. Стрільба з лука. Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2/ST) 14:15 . Голбол. Україна — Єгипет: груповий етап, чоловіки

. Голбол. Україна — Єгипет: груповий етап, чоловіки 18:00 . Боча. Артем Колінько: груповий етап, клас ВС4

. Боча. Артем Колінько: груповий етап, клас ВС4 18:00 . Стрільба з лука. Сергій Атаманенко: блочний лук, кваліфікація (клас ST)

. Стрільба з лука. Сергій Атаманенко: блочний лук, кваліфікація (клас ST) 18:00 . Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2)

. Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2) 18:50 . Плавання. Антон Коль: 100 м, спина, клас S1, фінал

. Плавання. Антон Коль: 100 м, спина, клас S1, фінал 19:00 . Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S2, фінал

. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S2, фінал 19:36 . Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S14, фінал

. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S14, фінал 20:19 . Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S6, фінал

. Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S6, фінал 20:20 . Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4

. Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4 20:41 . Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S10, фінал

. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S10, фінал 21:00 . Настільний теніс. Іван Май, Марина Литовченко: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу

. Настільний теніс. Іван Май, Марина Литовченко: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу 21:09 . Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S13, фінал

. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S13, фінал 21:38 . Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал

. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал 21:45 . Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу

. Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу 21:46. Плавання. Жінки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал

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