Паралімпійські ігри-2024 - розклад змагань українських спортсменів 29 серпня

Паралімпійські ігри-2024 — на яких змаганнях виступатимуть українці сьогодні
Сьогодні українські спортсмени розпочинають свої виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. В перший день за свої нагороди змагатимуться 29 українців.
Про це повідомляє Суспільне.спорт.
Українці на Паралімпійських іграх-2024
Сьогодні визначаться 22 паралімпійських чемпіонів, серед яких змагатимуться й українці. Вже о 10:59 розпочне свої виступи плавець Роман Бондаренко — він виступить у кваліфікації 100-метрівки на спині у класі S2.
Переглянути виступи українців на Паралімпійських іграх у Парижі можна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Повний розклад виступів українців на Паралімпійських іграх-2024:
- 10:59. Плавання. Роман Бондаренко: 100 м, спина, клас S2, кваліфікація
- 11:00. Настільний теніс. Василь Петрунів, Олександр Єзик: парний турнір, клас MD8, 1/8 фіналу
- 11:28. Плавання. Дмитро Ванзенко: 100 м, батерфляй, клас S14, кваліфікація
- 11:43. Плавання. Анна Гонтар: 50 м, вільний стиль, клас S6, кваліфікація
- 11:51. Плавання. Ігор Німченко: 50 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація
- 12:03. Плавання. Олексій Вірченко: 100 м, батерфляй, клас S13, кваліфікація
- 12:19. Плавання. Олександр Комаров: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація
- Не раніше 12:30. Бадмінтон. Олександр Чирков: груповий етап, клас SL3
- 12:31. Плавання. Ірина Пойда: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація
- 13:15. Настільний теніс. Віктор Дідух, Максим Ніколенко: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу
- 13:15. Настільний теніс. Лев Кац, Іван Май: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу
- 13:50. Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4
- 14:00. Стрільба з лука. Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2/ST)
- 14:15. Голбол. Україна — Єгипет: груповий етап, чоловіки
- 18:00. Боча. Артем Колінько: груповий етап, клас ВС4
- 18:00. Стрільба з лука. Сергій Атаманенко: блочний лук, кваліфікація (клас ST)
- 18:00. Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2)
- 18:50. Плавання. Антон Коль: 100 м, спина, клас S1, фінал
- 19:00. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S2, фінал
- 19:36. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S14, фінал
- 20:19. Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S6, фінал
- 20:20. Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4
- 20:41. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S10, фінал
- 21:00. Настільний теніс. Іван Май, Марина Литовченко: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу
- 21:09. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S13, фінал
- 21:38. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал
- 21:45. Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу
- 21:46. Плавання. Жінки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал
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