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Паралімпійські ігри-2024 — на яких змаганнях виступатимуть українці сьогодні

29 серпня 2024 10:45
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Паралімпійські ігри-2024 - розклад змагань українських спортсменів 29 серпня
Українські паралімпійці. Фото: Reuters
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Сьогодні українські спортсмени розпочинають свої виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. В перший день за свої нагороди змагатимуться 29 українців. 

Про це повідомляє Суспільне.спорт.

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Сьогодні визначаться 22 паралімпійських чемпіонів, серед яких змагатимуться й українці. Вже о 10:59 розпочне свої виступи плавець Роман Бондаренко — він виступить у кваліфікації 100-метрівки на спині у класі S2.

Україна на Паралімпійських іграх-2924
Українські спортсмени на відкритті Паралімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

Переглянути виступи українців на Паралімпійських іграх у Парижі можна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Повний розклад виступів українців на Паралімпійських іграх-2024:

  • 10:59. Плавання. Роман Бондаренко: 100 м, спина, клас S2, кваліфікація
  • 11:00. Настільний теніс. Василь Петрунів, Олександр Єзик: парний турнір, клас MD8, 1/8 фіналу
  • 11:28. Плавання. Дмитро Ванзенко: 100 м, батерфляй, клас S14, кваліфікація
  • 11:43. Плавання. Анна Гонтар: 50 м, вільний стиль, клас S6, кваліфікація
  • 11:51. Плавання. Ігор Німченко: 50 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація
  • 12:03. Плавання. Олексій Вірченко: 100 м, батерфляй, клас S13, кваліфікація
  • 12:19. Плавання. Олександр Комаров: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація
  • Не раніше 12:30. Бадмінтон. Олександр Чирков: груповий етап, клас SL3
  • 12:31. Плавання. Ірина Пойда: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація
  • 13:15. Настільний теніс. Віктор Дідух, Максим Ніколенко: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу
  • 13:15. Настільний теніс. Лев Кац, Іван Май: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу
  • 13:50. Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4
  • 14:00. Стрільба з лука. Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2/ST)
  • 14:15. Голбол. Україна — Єгипет: груповий етап, чоловіки
  • 18:00. Боча. Артем Колінько: груповий етап, клас ВС4
  • 18:00. Стрільба з лука. Сергій Атаманенко: блочний лук, кваліфікація (клас ST)
  • 18:00. Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2)
  • 18:50. Плавання. Антон Коль: 100 м, спина, клас S1, фінал
  • 19:00. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S2, фінал
  • 19:36. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S14, фінал
  • 20:19. Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S6, фінал
  • 20:20. Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4
  • 20:41. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S10, фінал
  • 21:00. Настільний теніс. Іван Май, Марина Литовченко: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу
  • 21:09. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S13, фінал
  • 21:38. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал
  • 21:45. Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу
  • 21:46. Плавання. Жінки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал

Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал". 

Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Миколенко запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії. 

Лунін прийняв рішення про те, де гратиме — це не "Реал". 

Визначились усі учасники Ліги чемпіонів та їх кошики посіву.

спорт Париж Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України

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