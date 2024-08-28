На церемонії відкриття Паралімпіади-2024 пройшлась з прапором збірна України

Україна на відкритті Паралімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

У Парижі проходить церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2024. В рамках події відбувся парад збірних.

Серед усіх команд пройшлася збірна України, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна на відкритті Паралімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

Україна на Паралімпійських іграх

Збірна України буде представлена на Паралімпійських іграх 140 параатлетами, що будуть представлені у 17 видах спорту.

Під час виходу України на церемонії відкриття вся головна трибуна підвелася та аплодувала.

Вся ложа аплодує збірній України. Фото: скриншот

Паралімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 28 серпня до 8 вересня.

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