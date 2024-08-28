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Україна пройшлася на церемонії відкриття Паралімпійських ігор — фото

28 серпня 2024 23:00
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
На церемонії відкриття Паралімпіади-2024 пройшлась з прапором збірна України
Україна на відкритті Паралімпійських ігор-2024. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Парижі проходить церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2024. В рамках події відбувся парад збірних.

Серед усіх команд пройшлася збірна України, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна на відкритті Паралімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

Україна на Паралімпійських іграх

Збірна України буде представлена на Паралімпійських іграх 140 параатлетами, що будуть представлені у 17 видах спорту.

Під час виходу України на церемонії відкриття вся головна трибуна підвелася та аплодувала.

Украина на открытии Паралимпийских игр-2024
Вся ложа аплодує збірній України. Фото: скриншот

Паралімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 28 серпня до 8 вересня.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

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Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України Паралімпійські ігри Париж-2024

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