На церемонии открытия Паралимпиады-2024 прошлась с флагом сборная Украины

Украина прошлась на церемонии открытия Паралимпийских игр — фото
В Париже проходит церемония открытия Паралимпийских игр-2024. В рамках события прошел парад сборных.
Среди всех команд прошла сборная Украины, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина на Паралимпийских играх
Сборную Украины будут представлять на Паралимпийских играх 140 параатлетов, которые будут представлены в 17 видах спорта.
Во время выхода Украины на церемонии открытия вся главная трибуна поднялась и аплодировала.
Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.
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