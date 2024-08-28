На церемонии открытия Паралимпиады-2024 прошлась с флагом сборная Украины

Украина на открытии Паралимпийских игр-2024. Фото: Reuters

В Париже проходит церемония открытия Паралимпийских игр-2024. В рамках события прошел парад сборных.

Среди всех команд прошла сборная Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина на открытии Паралимпийских игр-2024. Фото: Reuters

Украина на Паралимпийских играх

Сборную Украины будут представлять на Паралимпийских играх 140 параатлетов, которые будут представлены в 17 видах спорта.

Во время выхода Украины на церемонии открытия вся главная трибуна поднялась и аплодировала.

Вся ложа аплодирует сборной Украины. Фото: скриншот

Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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