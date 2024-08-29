Паралимпийские игры-2024 – расписание соревнований украинских спортсменов 29 августа

Украинские паралимпийцы. Фото: Reuters

Сегодня украинские спортсмены открывают свои выступления на Паралимпийских играх-2024 в Париже. В первый день за свои награды сразятся 29 украинцев.

Об этом сообщает Суспільне.спорт.

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Сегодня определятся 22 паралимпийских чемпиона, среди которых будут соревноваться и украинцы. Уже в 10:59 начнет свои выступления пловец Роман Бондаренко — он выступит в квалификации 100-метровки на спине в классе S2.

Украинские спортсмены на открытии паралимпийских игр-2024. Фото: Reuters

Посмотреть выступления украинцев на Паралимпийских играх в Париже можно на телеканале и сайте Суспільне спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Полное расписание выступлений украинцев на Паралимпийских играх-2024:

10:59 . Плавание. Роман Бондаренко: 100 м, спина, класс S2, квалификация

. Плавание. Роман Бондаренко: 100 м, спина, класс S2, квалификация 11:00 . Турнир ATP Настольный теннис. Василий Петрунов, Александр Език: парный турнир, класс MD8, 1/8 финала

. Турнир ATP Настольный теннис. Василий Петрунов, Александр Език: парный турнир, класс MD8, 1/8 финала 11:28 . Плавание. Дмитрий Ванзенко: 100 м, баттерфляй, класс S14, квалификация

. Плавание. Дмитрий Ванзенко: 100 м, баттерфляй, класс S14, квалификация 11:43 . Плавание. Анна Гонтарь: 50 м, свободный стиль, класс S6, квалификация

. Плавание. Анна Гонтарь: 50 м, свободный стиль, класс S6, квалификация 11:51 . Плавание. Игорь Нимченко: 50 м, свободный стиль, класс S10, квалификация

. Плавание. Игорь Нимченко: 50 м, свободный стиль, класс S10, квалификация 12:03 . Плавание. Алексей Вирченко: 100 м, баттерфляй, класс S13, квалификация

. Плавание. Алексей Вирченко: 100 м, баттерфляй, класс S13, квалификация 12:19 . Плавание. Александр Комаров: 200 м, свободный стиль, класс S5, квалификация

. Плавание. Александр Комаров: 200 м, свободный стиль, класс S5, квалификация Не раньше 12:30 . Бадминтон. Александр Чирков: групповой этап, класс SL3

. Бадминтон. Александр Чирков: групповой этап, класс SL3 12:31 . Плавание. Ирина Пойда: 200 м, свободный стиль, класс S5, квалификация

. Плавание. Ирина Пойда: 200 м, свободный стиль, класс S5, квалификация 13:15 . Турнир ATP Настольный теннис. Виктор Дидух, Максим Николенко: парный турнир, класс MD18, 1/8 финала

. Турнир ATP Настольный теннис. Виктор Дидух, Максим Николенко: парный турнир, класс MD18, 1/8 финала 13:15 . Турнир ATP Настольный теннис. Лев Кац, Иван Май: парный турнир, класс MD18, 1/8 финала

. Турнир ATP Настольный теннис. Лев Кац, Иван Май: парный турнир, класс MD18, 1/8 финала 13:50 . Бочо. Наталья Кононенко: групповой этап, класс ВС4

. Бочо. Наталья Кононенко: групповой этап, класс ВС4 14:00 . Стрельба из лука. Руслан Цымбалюк, Василий Наумчук: олимпийский лук, квалификация (класс W2/ST)

. Стрельба из лука. Руслан Цымбалюк, Василий Наумчук: олимпийский лук, квалификация (класс W2/ST) 14:15 . Голбол. Украина - Египет: групповой этап, мужчины

. Голбол. Украина - Египет: групповой этап, мужчины 18:00 . Бочо. Артем Колинько: групповой этап, класс ВС4

. Бочо. Артем Колинько: групповой этап, класс ВС4 18:00 . Стрельба из лука. Сергей Атаманенко: блочный лук, квалификация (класс ST)

. Стрельба из лука. Сергей Атаманенко: блочный лук, квалификация (класс ST) 18:00 . Стрельба из лука. Анна-Виктория Шевченко: олимпийский лук, квалификация (класс W2)

. Стрельба из лука. Анна-Виктория Шевченко: олимпийский лук, квалификация (класс W2) 18:50 . Плавание. Антон Коль: 100 м, спина, класс S1, финал

. Плавание. Антон Коль: 100 м, спина, класс S1, финал 19:00 . Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S2, финал

. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S2, финал 19:36 . Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S14, финал

. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S14, финал 20:19 . Плавание. Женщины: 50 м, свободный стиль, класс S6, финал

. Плавание. Женщины: 50 м, свободный стиль, класс S6, финал 20:20 . Бочо. Наталья Кононенко: групповой этап, класс ВС4

. Бочо. Наталья Кононенко: групповой этап, класс ВС4 20:41 . Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S10, финал

. Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S10, финал 21:00 . Турнир ATP Настольный теннис. Иван Май, Марина Литовченко: микст парный турнир, класс XD17, 1/8 финала

. Турнир ATP Настольный теннис. Иван Май, Марина Литовченко: микст парный турнир, класс XD17, 1/8 финала 21:09 . Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S13, финал

. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S13, финал 21:38 . Плавание. Мужчины: 200 м, свободный стиль, класс S5, финал

. Плавание. Мужчины: 200 м, свободный стиль, класс S5, финал 21:45 . Турнир ATP Настольный теннис. Виктор Дидух, Ирина Шинкарева: микст парный турнир, класс XD17, 1/8 финала

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