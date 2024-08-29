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Паралимпийские игры-2024 — на каких соревнованиях выступят украинцы сегодня

29 августа 2024 10:45
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Паралимпийские игры-2024 – расписание соревнований украинских спортсменов 29 августа
Украинские паралимпийцы. Фото: Reuters
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Сегодня украинские спортсмены открывают свои выступления на Паралимпийских играх-2024 в Париже. В первый день за свои награды сразятся 29 украинцев. 

Об этом сообщает Суспільне.спорт.

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Сегодня определятся 22 паралимпийских чемпиона, среди которых будут соревноваться и украинцы. Уже в 10:59 начнет свои выступления пловец Роман Бондаренко — он выступит в квалификации 100-метровки на спине в классе S2.

Украина на Паралимпийских играх-2924
Украинские спортсмены на открытии паралимпийских игр-2024. Фото: Reuters

Посмотреть выступления украинцев на Паралимпийских играх в Париже можно на телеканале и сайте Суспільне спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Полное расписание выступлений украинцев на Паралимпийских играх-2024:

  • 10:59. Плавание. Роман Бондаренко: 100 м, спина, класс S2, квалификация
  • 11:00. Турнир ATP Настольный теннис. Василий Петрунов, Александр Език: парный турнир, класс MD8, 1/8 финала
  • 11:28. Плавание. Дмитрий Ванзенко: 100 м, баттерфляй, класс S14, квалификация
  • 11:43. Плавание. Анна Гонтарь: 50 м, свободный стиль, класс S6, квалификация
  • 11:51. Плавание. Игорь Нимченко: 50 м, свободный стиль, класс S10, квалификация
  • 12:03. Плавание. Алексей Вирченко: 100 м, баттерфляй, класс S13, квалификация
  • 12:19. Плавание. Александр Комаров: 200 м, свободный стиль, класс S5, квалификация
  • Не раньше 12:30. Бадминтон. Александр Чирков: групповой этап, класс SL3
  • 12:31. Плавание. Ирина Пойда: 200 м, свободный стиль, класс S5, квалификация
  • 13:15. Турнир ATP Настольный теннис. Виктор Дидух, Максим Николенко: парный турнир, класс MD18, 1/8 финала
  • 13:15. Турнир ATP Настольный теннис. Лев Кац, Иван Май: парный турнир, класс MD18, 1/8 финала
  • 13:50. Бочо. Наталья Кононенко: групповой этап, класс ВС4
  • 14:00. Стрельба из лука. Руслан Цымбалюк, Василий Наумчук: олимпийский лук, квалификация (класс W2/ST)
  • 14:15. Голбол. Украина - Египет: групповой этап, мужчины
  • 18:00. Бочо. Артем Колинько: групповой этап, класс ВС4
  • 18:00. Стрельба из лука. Сергей Атаманенко: блочный лук, квалификация (класс ST)
  • 18:00. Стрельба из лука. Анна-Виктория Шевченко: олимпийский лук, квалификация (класс W2)
  • 18:50. Плавание. Антон Коль: 100 м, спина, класс S1, финал
  • 19:00. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S2, финал
  • 19:36. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S14, финал
  • 20:19. Плавание. Женщины: 50 м, свободный стиль, класс S6, финал
  • 20:20. Бочо. Наталья Кононенко: групповой этап, класс ВС4
  • 20:41. Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S10, финал
  • 21:00. Турнир ATP Настольный теннис. Иван Май, Марина Литовченко: микст парный турнир, класс XD17, 1/8 финала
  • 21:09. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S13, финал
  • 21:38. Плавание. Мужчины: 200 м, свободный стиль, класс S5, финал
  • 21:45. Турнир ATP Настольный теннис. Виктор Дидух, Ирина Шинкарева: микст парный турнир, класс XD17, 1/8 финала
  • 21:46. Плавание. Женщины: 200 м, свободный стиль, класс S5, финал

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Миколенко предложил выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

Лунин принял решение о том, где будет играть — это не "Реал".

Определились все участники Лиги чемпионов и их корзины посева.

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