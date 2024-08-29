Первые медали Украины на Паралимпиаде в Париже: успех в плавании

Украинцы выиграли первые две медали на Паралимпиаде-2024
В Париже в первый соревновательный день Паралимпийских игр сборная Украины завоевала первые две медали. Выиграли свои награды в плавании.
Медали завоевали Антон Коль и Анна Гонтарь, сообщил портал Новини.LIVE.
Первые медали сборной Украины
Начали украинцы с серебра в плавании на 100 м на спине в классе S1. Коль стал вторым, уступив поляку Камилу Отовски, но опередил итальянца Франческо Беттела.
Отметим, что для 34-летнего Коля это пятая олимпийская медаль и третья серебряная. У пловца также две бронзовые награды Рио-де-Жанейро.
Вторую медаль завоевала 20-летняя Гонтарь на 50 метров свободным стилем в классе S6. Украинка стала третьей, уступив ставшей первой китаянке Цзян Юйянь и Элизабет Маркс, как была второй.
Для Гонтарь это вторая олимпийская медаль. У Токио она была третьей на этой же дистанции.
Добавим, что Гонтарь в Париже также выступит в соревнованиях на 100 метров на спине и 50 метров баттерфляем в классе S6, а также на 100 метров брассом в классе SB5.
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