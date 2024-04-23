Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Конкурент для Шапаренко — Динамо вернет игрока из аренды arrow

Конкурент для Шапаренко — Динамо вернет игрока из аренды

23 апреля 2024 12:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Конкурент для Шапаренко — Динамо вернет игрока из аренды
Александр Яцык в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб киевского "Динамо" собирается вернуть из аренды одного из футболистов команды. Молодой полузащитник получит шанс закрепиться в составе киевлян. 

Александр Яцык начнет следующий сезон в "Динамо", сообщил журналист Игорь Циганык

Читайте также:

Воспитанник киевского "Динамо" Александр Яцык проводит нынешний сезон в "Заре". Молодой полузащитник выступает за луганскую команду на правах аренды сроком на год. Он провел на поле 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу. 

Александр Яцык
Александр Яцык на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Яцык вернется в "Динамо" 

Согласно информации журналиста, Александр Яцык в конце сезона снова наденет футболку "Динамо". Тренерский штаб киевской команды планирует включить 21-летнего полузащитника в список игроков на следующий сезон. 

Благодаря своим выступлениям в составе "Зари" Яцык сможет побороться за место в основном составе "Динамо". Не исключено, что летом "бело-синие" продадут кого-то из полузащитников, поскольку сейчас у Шовковского большой выбор исполнителей на несколько позиций в центре поля. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.

Индзаги прокомментировал потасовку в матче с "Миланом" и Скудетто "Интера".

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансферы
УПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри