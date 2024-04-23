Конкурент для Шапаренко — Динамо вернет игрока из аренды

Александр Яцык в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Тренерский штаб киевского "Динамо" собирается вернуть из аренды одного из футболистов команды. Молодой полузащитник получит шанс закрепиться в составе киевлян.

Александр Яцык начнет следующий сезон в "Динамо", сообщил журналист Игорь Циганык.

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Воспитанник киевского "Динамо" Александр Яцык проводит нынешний сезон в "Заре". Молодой полузащитник выступает за луганскую команду на правах аренды сроком на год. Он провел на поле 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу.

Александр Яцык на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Яцык вернется в "Динамо"

Согласно информации журналиста, Александр Яцык в конце сезона снова наденет футболку "Динамо". Тренерский штаб киевской команды планирует включить 21-летнего полузащитника в список игроков на следующий сезон.

Благодаря своим выступлениям в составе "Зари" Яцык сможет побороться за место в основном составе "Динамо". Не исключено, что летом "бело-синие" продадут кого-то из полузащитников, поскольку сейчас у Шовковского большой выбор исполнителей на несколько позиций в центре поля.

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