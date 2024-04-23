Конкурент для Шапаренка — Динамо поверне гравця з оренди
Тренерський штаб київського "Динамо" збирається повернути з оренди одного із футболістів команди. Молодий півзахисник отримає шанс закріпитись у складі киян.
Олександр Яцик розпочне наступний сезон у "Динамо", повідомив журналіст Ігор Циганик.
Вихованець київського "Динамо" Олександр Яцик проводить цьогорічний сезон у "Зорі". Молодий півзахисник виступає за луганську команду на правах оренди на рік. Він провів на полі 18 матчів у всіх турнірах, забив один гол та зробив результативну передачу.
Яцик повернеться до "Динамо"
За інформацією журналіста, Олександр Яцик наприкінці сезону знову одягне футболку "Динамо". Тренерський штаб київської команди планує включити 21-річного півзахисника до списку гравців наступного сезону.
Завдяки своїм виступам у складі "Зорі" Яцик зможе поборотися за місце в основному складі "Динамо". Не виключено, що влітку "біло-сині" продадуть когось із півзахисників, оскільки зараз Шовковський має великий вибір виконавців на декілька позицій у центрі поля.
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