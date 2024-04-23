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Конкурент для Шапаренка — Динамо поверне гравця з оренди

23 квітня 2024 12:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Конкурент для Шапаренка — Динамо поверне гравця з оренди
Олександр Яцик у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб київського "Динамо" збирається повернути з оренди одного із футболістів команди. Молодий півзахисник отримає шанс закріпитись у складі киян.

Олександр Яцик розпочне наступний сезон у "Динамо", повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Вихованець київського "Динамо" Олександр Яцик проводить цьогорічний сезон у "Зорі". Молодий півзахисник виступає за луганську команду на правах оренди на рік. Він провів на полі 18 матчів у всіх турнірах, забив один гол та зробив результативну передачу.

Олександр Яцик
Олександр Яцик на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Яцик повернеться до "Динамо"

За інформацією журналіста, Олександр Яцик наприкінці сезону знову одягне футболку "Динамо". Тренерський штаб київської команди планує включити 21-річного півзахисника до списку гравців наступного сезону.

Завдяки своїм виступам у складі "Зорі" Яцик зможе поборотися за місце в основному складі "Динамо". Не виключено, що влітку "біло-сині" продадуть когось із півзахисників, оскільки зараз Шовковський має великий вибір виконавців на декілька позицій у центрі поля.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер. 

Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо". 

Циганкова хоче бачити у своєму клубі найперспективніший тренер у світі.

Індзагі прокоментував бійку в матчі з "Міланом" і Скудетто "Інтера".

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