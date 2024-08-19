Кривбасс распрощался с Игорем Снурницыным перед закрытием трансферного окна

Кривбасс расторг контракт с известным футболистом — ему даже не дали дебютировать
Криворожский "Кривбасс" продолжает производить изменения в составе перед закрытием трансферного окна. На этот раз клуб решил избавиться от одного из футболистов.
Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба.
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По информации от "Кривбасса", они расстались с 24-летним Игорем Снурницыным.
В клубе уточнили, что расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Центральный защитник в июле пришел в клуб на правах свободного агента, когда у него завершился контракт с "Зарей".
После перехода игрок так и не дебютировал за "Кривбасс" в официальном матче. Проявлял себя футболист только в контрольных играх.
В предпоследнем матче "Кривбасса" в УПЛ против "Карпат" Снурницын попал на скамейку запасных, но на поле не вышел.
"ФК "Кривбасс" благодарит Игоря за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба.
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