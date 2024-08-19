Кривбас розпрощався з Ігорем Снурніциним перед закриттям трансферного вікна

Гравці "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" продовжує робити зміни в складі перед закриттям трансферного вікна. Цього разу клуб вирішив позбутися одного із футболістів.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

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За інформацією від "Кривбаса", вони розпрощалися з 24-річним Ігорем Снурніциним.

В клубі уточнили, що розірвали контракт за обопільною згодою сторін.

Центральний захисник в липні прийшов у клуб на правах вільного агента, коли у нього завершився контракт з "Зорею".

Після переходу гравець так і не дебютував за "Кривбас" у офіційному матчі. Проявляв себе футболіст лише в контрольних іграх.

В передостанньому матчі "Кривбасу" в УПЛ проти "Карпат" Снурніцин потрапив на лавку запасних, але на поле не вийшов.

"ФК "Кривбас" дякує Ігорю за співпрацю та бажає успіхів у подальшій карʼєрі", — йдеться в заяві клубу.

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