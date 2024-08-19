Кривбас розпрощався з Ігорем Снурніциним перед закриттям трансферного вікна

Кривбас розірвав контракт з відомим футболістом — йому навіть не дали дебютувати
Криворізький "Кривбас" продовжує робити зміни в складі перед закриттям трансферного вікна. Цього разу клуб вирішив позбутися одного із футболістів.
Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.
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За інформацією від "Кривбаса", вони розпрощалися з 24-річним Ігорем Снурніциним.
В клубі уточнили, що розірвали контракт за обопільною згодою сторін.
Центральний захисник в липні прийшов у клуб на правах вільного агента, коли у нього завершився контракт з "Зорею".
Після переходу гравець так і не дебютував за "Кривбас" у офіційному матчі. Проявляв себе футболіст лише в контрольних іграх.
В передостанньому матчі "Кривбасу" в УПЛ проти "Карпат" Снурніцин потрапив на лавку запасних, але на поле не вийшов.
"ФК "Кривбас" дякує Ігорю за співпрацю та бажає успіхів у подальшій карʼєрі", — йдеться в заяві клубу.
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