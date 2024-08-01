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Кулиш признался, что помогло ему завоевать "серебро" на Олимпиаде-2024

1 августа 2024 14:19
Валерий Ковалевич - Редактор
Кулиш назвал секрет удачного выступления на Олимпиаде в Париже
Сергей Кулиш с серебряной медалью. Фото: Reuters/Amr Alfiky
Валерий Ковалевич - Редактор

Серебряный призер Олимпиады в Париже Сергей Кулиш поделился впечатлениями от своего достижения. Он принес вторую медаль в копилку сборной Украины на Играх-2024. 

Кулиш назвал секрет своего успешного выступления в турнире по стрельбе, сообщает "Суспільне Спорт". 

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В четверг, 1 августа, на Олимпиаде в Париже прошел финал турнира по стрельбе из пневматической винтовки их трех положений на расстоянии 50 метров. Победителем стал Лю Юкун из Китая, а украинец Сергей Кулиш продемонстрировал второй результат. 

Сергей Кулиш
Сергей Кулиш, Лю Юкун и Свапнил Кусале. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Кулиш рассказал о своем секрете 

После победы украинец признался, что с трудом сдерживает переполняющие его эмоции. Однако во время квалификации и финала турнира он был предельно сконцентрирован и спокоен. 

"Это разговор с собой, это тяжело. У нас такой вид спорта — более технический и статический. Но как-то удалось — это не первый раз, так что опыт есть", — объяснил Кулиш.

Сергей Кулиш
Сергей Кулиш с серебряной медалью. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Спортсмен из Черкасс принял участие уже в третьих Олимпийских играх в своей карьере. Для 31-летнего спортсмена медаль в Париже стала уже второй. Он завоевывал "серебро" на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. 

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спорт стрельба Олимпийские игры Сергей Кулиш Олимпиада-2024

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