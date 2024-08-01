Кулиш назвал секрет удачного выступления на Олимпиаде в Париже

Сергей Кулиш с серебряной медалью. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Серебряный призер Олимпиады в Париже Сергей Кулиш поделился впечатлениями от своего достижения. Он принес вторую медаль в копилку сборной Украины на Играх-2024.

Кулиш назвал секрет своего успешного выступления в турнире по стрельбе, сообщает "Суспільне Спорт".

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В четверг, 1 августа, на Олимпиаде в Париже прошел финал турнира по стрельбе из пневматической винтовки их трех положений на расстоянии 50 метров. Победителем стал Лю Юкун из Китая, а украинец Сергей Кулиш продемонстрировал второй результат.

Сергей Кулиш, Лю Юкун и Свапнил Кусале. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Кулиш рассказал о своем секрете

После победы украинец признался, что с трудом сдерживает переполняющие его эмоции. Однако во время квалификации и финала турнира он был предельно сконцентрирован и спокоен.

"Это разговор с собой, это тяжело. У нас такой вид спорта — более технический и статический. Но как-то удалось — это не первый раз, так что опыт есть", — объяснил Кулиш.

Сергей Кулиш с серебряной медалью. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Спортсмен из Черкасс принял участие уже в третьих Олимпийских играх в своей карьере. Для 31-летнего спортсмена медаль в Париже стала уже второй. Он завоевывал "серебро" на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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