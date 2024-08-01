Куліш назвав секрет вдалого виступу на Олімпіаді у Парижі

Куліш зізнався, що допомогло йому завоювати "срібло" на Олімпіаді-2024
Срібний призер Олімпіади в Парижі Сергій Куліш поділився враженнями від свого досягнення. Він приніс другу медаль у скарбничку збірної України на Іграх-2024.
Куліш назвав секрет свого успішного виступу в турнірі зі стрільби, повідомляє "Суспільне Спорт".
У четвер, 1 серпня, на Олімпіаді в Парижі пройшов фінал турніру зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох положень на відстані 50 метрів. Переможцем став Лю Юкун із Китаю, а українець Сергій Куліш продемонстрував другий результат.
Куліш розповів про свій секрет
Після перемоги українець зізнався, що насилу стримує емоції, що його переповнюють. Однак під час кваліфікації та фіналу турніру він був сконцентрований і спокійний.
"Це розмова з собою, це важко. У нас такий вид спорту — більш технічний і статичний. Але якось вдалося — це не вперше, так що досвід є", — пояснив Куліш.
Спортсмен із Черкас взяв участь уже у третіх Олімпійських іграх у своїй кар'єрі. Для 31-річного спортсмена медаль у Парижі стала вже другою. Він завойовував "срібло" на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро.
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