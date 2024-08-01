Куліш назвав секрет вдалого виступу на Олімпіаді у Парижі

Сергій Куліш зі срібною медаллю. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Срібний призер Олімпіади в Парижі Сергій Куліш поділився враженнями від свого досягнення. Він приніс другу медаль у скарбничку збірної України на Іграх-2024.

Куліш назвав секрет свого успішного виступу в турнірі зі стрільби, повідомляє "Суспільне Спорт".

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У четвер, 1 серпня, на Олімпіаді в Парижі пройшов фінал турніру зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох положень на відстані 50 метрів. Переможцем став Лю Юкун із Китаю, а українець Сергій Куліш продемонстрував другий результат.

Сергій Куліш, Лю Юкун та Свапніл Кусале. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Куліш розповів про свій секрет

Після перемоги українець зізнався, що насилу стримує емоції, що його переповнюють. Однак під час кваліфікації та фіналу турніру він був сконцентрований і спокійний.

"Це розмова з собою, це важко. У нас такий вид спорту — більш технічний і статичний. Але якось вдалося — це не вперше, так що досвід є", — пояснив Куліш.

Сергій Куліш зі срібною медаллю. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Спортсмен із Черкас взяв участь уже у третіх Олімпійських іграх у своїй кар'єрі. Для 31-річного спортсмена медаль у Парижі стала вже другою. Він завойовував "срібло" на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро.

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