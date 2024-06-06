Легенда Челси назвал главную проблему Мудрика в АПЛ

Михаил Мудрик во время матча "Челси". Фото: Reuters/Paul Childs

Бывший полузащитник сборной Нигерии и лондонского "Челси" Джон Оби Микел недоволен игрой Михаила Мудрика в английской команде. Футболист дал украинцу несколько советов.

Оби Микел считает, что Мудрик слишком мало думает о футболе, сообщает Sportskeeda.

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Джон Оби Микел был важной частью "Челси" времен первого прихода в команду Жозе Моуринью. Нигерийский футболист провел в лондонском клубе одиннадцать лет с 2006 по 2017 годы. Сейчас он часто комментирует игру "синих".

Что Оби Микел сказал о Мудрике

Нигерийский футболист недоволен тем, как молодой вингер относится к своим обязанностям на поле. Оби Микел уверен, что Мудрик обладает большим потенциалом, чтобы стать одним из лидеров лондонской команды. Однако у Михаила есть проблемы, которые требуют срочного решения.

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

В середине минувшего сезона Мудрик потерял место в основе "Челси", но сумел справиться с этой ситуацией. Недавно команду возглавил новый тренер, и украинцу придется заново заработать право регулярно выходить на поле.

Оби Микел считает, что Мудрику необходимо "подстричься, прекратить делать татуировки и привести в голову в порядок". В таком случае у Михаила есть шансы стать по-настоящему хорошим футболистом.

"Он прекрасно работает с мячом, обладает высокой скоростью и талантом. Надо просто сосредоточиться на игре и забыть о том, что мешает проявлять себя на поле. Просто играй в футбол и побеждай", — заявил Оби Микел.

В сезоне 2023/2024 Мудрик сыграл 41 матч во всех турнирах. Он забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

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