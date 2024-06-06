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Легенда Челсі розкритикував Мудрика та назвав недоліки українця

6 червня 2024 11:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легенда Челсі назвав головну проблему Мудрика в АПЛ
Михайло Мудрик під час матчу "Челсі". Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної Нігерії та лондонського "Челсі" Джон Обі Мікел незадоволений грою Михайла Мудрика в англійській команді. Футболіст дав українцеві декілька порад.

Обі Мікел вважає, що Мудрик надто мало думає про футбол, повідомляє Sportskeeda.

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Джон Обі Мікел був важливою частиною "Челсі" часів першої парафії в команду Жозе Моурінью. Нігерійський футболіст провів у лондонському клубі одинадцять років із 2006 по 2017 роки. Зараз він часто коментує гру "синіх".

Що Обі Мікел сказав про Мудрика

Нігерійський футболіст незадоволений тим, як молодий вінгер ставиться до своїх обов'язків на полі. Обі Мікел упевнений, що Мудрик має великий потенціал, щоб стати одним із лідерів лондонської команди. Проте Михайло має проблеми, які потребують термінового вирішення.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

У середині минулого сезону Мудрик втратив місце в основі "Челсі", але зумів впоратися із цією ситуацією. Нещодавно команду очолив новий тренер, і українцеві доведеться наново заробити право регулярно виходити на поле.

Обі Мікел вважає, що Мудрику необхідно "підстригтися, припинити робити татуювання і привести до ладу". У такому разі Михайло має шанси стати по-справжньому хорошим футболістом.

"Він чудово працює з м'ячем, має високу швидкість і талант. Треба просто зосередитися на грі та забути про те, що заважає проявляти себе на полі. Просто грай у футбол і перемагай", — заявив Обі Мікел.

У сезоні 2023/2024 Мудрик зіграв 41 матч у всіх турнірах. Він забив 7 голів і зробив 2 результативні передачі.

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Михайло Мудрик
футбол
Челсі
Збірна України з футболу
спорт

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