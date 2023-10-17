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"Ливерпуль" вместо Салаха переманит из "Баварии" звезду сборной Германии

17 октября 2023 17:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Ливерпуль" вместо Салаха переманит из "Баварии" звезду сборной Германии
Джамал Мусиала с партнерами по "Баварии". Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенская "Бавария" может потерять одного из своих самых талантливых молодых игроков. Английский "Ливерпуль" продолжает искать замену Мохаммеду Салаху. 

Руководство "красных" хочет подписать перспективного немецкого футболиста, сообщает Bild

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп согласовал с президентом клуба один из приоритетных трансферов на лето следующего года. Немецкий наставник "красных" хочет пригласить в команду футболиста сборной Германии. 

Кто заменит Салаха в "Ливерпуле" 

Молодой атакующий полузащитник "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала может сменить клуб летом 2024 года. Он умеет играть в центре поля, а также на позициях атакующего полузащитника, форварда и левого вингера. Юрген Клопп уверен, что этот трансфер будет очень полезным для "Ливерпуля". 

Джамал Масиала
Джамал Масиала в матче против сборной США. Фото: Reuters/Eric Canha

В английском клубе постараются сделать все возможное, чтобы убедить "Баварию" продать 20-летнего игрока. Контракт Джамала с мюнхенцами действует до лета 2026 года, а потенциальная стоимость игрока превышает 100 млн евро, но это не остановит "красных". 

В сезоне 2023/2024 Джамал Мусиала сыграл за "Баварию" семь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. 

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