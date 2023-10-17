"Ливерпуль" вместо Салаха переманит из "Баварии" звезду сборной Германии
Мюнхенская "Бавария" может потерять одного из своих самых талантливых молодых игроков. Английский "Ливерпуль" продолжает искать замену Мохаммеду Салаху.
Руководство "красных" хочет подписать перспективного немецкого футболиста, сообщает Bild.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп согласовал с президентом клуба один из приоритетных трансферов на лето следующего года. Немецкий наставник "красных" хочет пригласить в команду футболиста сборной Германии.
Кто заменит Салаха в "Ливерпуле"
Молодой атакующий полузащитник "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала может сменить клуб летом 2024 года. Он умеет играть в центре поля, а также на позициях атакующего полузащитника, форварда и левого вингера. Юрген Клопп уверен, что этот трансфер будет очень полезным для "Ливерпуля".
В английском клубе постараются сделать все возможное, чтобы убедить "Баварию" продать 20-летнего игрока. Контракт Джамала с мюнхенцами действует до лета 2026 года, а потенциальная стоимость игрока превышает 100 млн евро, но это не остановит "красных".
В сезоне 2023/2024 Джамал Мусиала сыграл за "Баварию" семь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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