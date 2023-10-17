"Ліверпуль" замість Салаха переманить із "Баварії" зірку збірної Німеччини

Джамал Мусіала з партнерами з "Баварії". Фото: REUTERS

Мюнхенська "Баварія" може втратити одного зі своїх найталановитіших молодих гравців. Англійський "Ліверпуль" продовжує шукати заміну Мохаммеду Салаху.

Керівництво "червоних" хоче підписати перспективного німецького футболіста, повідомляє Bild.

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Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп погодив із президентом клубу один із пріоритетних трансферів на літо наступного року. Німецький наставник "червоних" хоче запросити до команди футболіста збірної Німеччини.

Хто замінить Салаха у "Ліверпулі"

Молодий атакувальний півзахисник "Баварії" та збірної Німеччини Джамал Мусіала може змінити клуб улітку 2024 року. Він вміє грати в центрі поля, а також на позиціях атакуючого півзахисника, форварда та лівого вінгера. Юрген Клопп упевнений, що цей трансфер буде дуже корисним для "Ліверпуля".

Джамал Масіала у матчі проти збірної США. Фото: Reuters/Eric Canha

В англійському клубі намагатимуться зробити все можливе, щоб переконати "Баварію" продати 20-річного гравця. Контракт Джамала з мюнхенцями діє до літа 2026 року, а потенційна вартість гравця перевищує 100 млн євро, але це не зупинить "червоних".

У сезоні 2023/2024 Джамал Мусіала зіграв за "Баварію" сім матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив дві результативні передачі.

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