Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Ліверпуль" замість Салаха переманить із "Баварії" зірку збірної Німеччини arrow

"Ліверпуль" замість Салаха переманить із "Баварії" зірку збірної Німеччини

17 жовтня 2023 17:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Ліверпуль" замість Салаха переманить із "Баварії" зірку збірної Німеччини
Джамал Мусіала з партнерами з "Баварії". Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мюнхенська "Баварія" може втратити одного зі своїх найталановитіших молодих гравців. Англійський "Ліверпуль" продовжує шукати заміну Мохаммеду Салаху.

Керівництво "червоних" хоче підписати перспективного німецького футболіста, повідомляє Bild.

Читайте також:

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп погодив із президентом клубу один із пріоритетних трансферів на літо наступного року. Німецький наставник "червоних" хоче запросити до команди футболіста збірної Німеччини.

Хто замінить Салаха у "Ліверпулі"

Молодий атакувальний півзахисник "Баварії" та збірної Німеччини Джамал Мусіала може змінити клуб улітку 2024 року. Він вміє грати в центрі поля, а також на позиціях атакуючого півзахисника, форварда та лівого вінгера. Юрген Клопп упевнений, що цей трансфер буде дуже корисним для "Ліверпуля".

Джамал Масіала
Джамал Масіала у матчі проти збірної США. Фото: Reuters/Eric Canha

В англійському клубі намагатимуться зробити все можливе, щоб переконати "Баварію" продати 20-річного гравця. Контракт Джамала з мюнхенцями діє до літа 2026 року, а потенційна вартість гравця перевищує 100 млн євро, але це не зупинить "червоних".

У сезоні 2023/2024 Джамал Мусіала зіграв за "Баварію" сім матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, бій Усика з Ф'юрі стане кошмаром: відомий експерт оцінив шанси боксерів. 

Працівник "Кривбасу" розповів, чому вирішив втекти з України

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі. 

Слова Реброва перед Мальтою: кадрові проблеми, сила суперника та "ігнор" Русина. 

Мельгоса про перемогу України над Англією: "Вони б'ються за свою команду".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі