"Ліверпуль" замість Салаха переманить із "Баварії" зірку збірної Німеччини
Мюнхенська "Баварія" може втратити одного зі своїх найталановитіших молодих гравців. Англійський "Ліверпуль" продовжує шукати заміну Мохаммеду Салаху.
Керівництво "червоних" хоче підписати перспективного німецького футболіста, повідомляє Bild.
Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп погодив із президентом клубу один із пріоритетних трансферів на літо наступного року. Німецький наставник "червоних" хоче запросити до команди футболіста збірної Німеччини.
Хто замінить Салаха у "Ліверпулі"
Молодий атакувальний півзахисник "Баварії" та збірної Німеччини Джамал Мусіала може змінити клуб улітку 2024 року. Він вміє грати в центрі поля, а також на позиціях атакуючого півзахисника, форварда та лівого вінгера. Юрген Клопп упевнений, що цей трансфер буде дуже корисним для "Ліверпуля".
В англійському клубі намагатимуться зробити все можливе, щоб переконати "Баварію" продати 20-річного гравця. Контракт Джамала з мюнхенцями діє до літа 2026 року, а потенційна вартість гравця перевищує 100 млн євро, але це не зупинить "червоних".
У сезоні 2023/2024 Джамал Мусіала зіграв за "Баварію" сім матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив дві результативні передачі.
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