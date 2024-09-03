Андрей Лунин отказался продлевать контракт с Реалом из-за денец

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не хочет продлевать контракт с клубом. Как стало известно, отсутствие игрового времени не единственная проблема в переговорах с украинцем.

Об этом сообщил портал Real Madrid Confidencial.

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У Лунина контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2025 года. По истечении договора украинец сможет покинуть команду в качестве свободного агента.

По информации источника, Лунин не продлил контракт с "Реалом" из-за недостаточного количества игрового времени и из-за нежелания удовлетворить его запрос по зарплате.

В клубе рассматривают Лунина вторым голкипером после Тибо Куртуа. Поэтому они не готовы предоставить ему больше игрового времени.

Относительно финансовых запросов, то Андрей хочет получать в "Реале" 6-7 млн евро в год. Столько же зарабатывает в клубе Куртуа.

Лунин в прошлом сезоне провел за "Реал" 31 матч, где пропустил 32 мяча и 12 раз отыграл на ноль. В текущем сезоне Андрей еще не выходил на поле.

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