Андрей Лунин отказался продлевать контракт с Реалом из-за денец

Лунин шокировал руководство Реала требованиями по зарплате
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не хочет продлевать контракт с клубом. Как стало известно, отсутствие игрового времени не единственная проблема в переговорах с украинцем.
Об этом сообщил портал Real Madrid Confidencial.
Почему не могут договориться с Луниным
У Лунина контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2025 года. По истечении договора украинец сможет покинуть команду в качестве свободного агента.
По информации источника, Лунин не продлил контракт с "Реалом" из-за недостаточного количества игрового времени и из-за нежелания удовлетворить его запрос по зарплате.
В клубе рассматривают Лунина вторым голкипером после Тибо Куртуа. Поэтому они не готовы предоставить ему больше игрового времени.
Относительно финансовых запросов, то Андрей хочет получать в "Реале" 6-7 млн евро в год. Столько же зарабатывает в клубе Куртуа.
Лунин в прошлом сезоне провел за "Реал" 31 матч, где пропустил 32 мяча и 12 раз отыграл на ноль. В текущем сезоне Андрей еще не выходил на поле.
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