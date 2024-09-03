Андрій Лунін відмовився продовжувати контракт із Реалом через денець

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін не хоче продовжувати контракт із клубом. Як стало відомо, відсутність ігрового часу не єдина проблема у переговорах з українцем.

Про це повідомив портал Real Madrid Confidencial.

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У Луніна контракт із "Реалом" діє до 30 червня 2025 року. Після закінчення договору українець зможе покинути команду як вільний агент.

За інформацією джерела, Лунін не продовжив контракт із "Реалом" через недостатню кількість ігрового часу та через небажання задовольнити його запит із зарплати.

У клубі розглядають Луніна другим голкіпером після Тібо Куртуа. Тому вони не готові надати йому більше ігрового часу.

Щодо фінансових запитів, то Андрій хоче отримувати у "Реалі" 6-7 млн євро на рік. Стільки ж заробляє у клубі Куртуа.

Лунін минулого сезону провів за "Реал" 31 матч, де пропустив 32 м'ячі та 12 разів відіграв на нуль. Цього сезону Андрій ще не виходив на поле.

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