Маркевич предсказал чемпиона Украины по футболу в этом сезоне

Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: УНИАН

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился прокомментировал чемпионскую гонку в Премьер-лиге. Опытный наставник спрогнозировал будущего победителя УПЛ.

Маркевич раскритиковал одну из лучших команд чемпионата в интервью "Украинскому футболу".

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Киевское "Динамо" стало "зимним чемпионом" Украины и не утратило лидерства в турнирной таблице после первых официальных матчей года. Мирон Маркевич не видит причин, которые помешали бы Александру Шовковскому впервые в тренерской карьере оформить чемпионство в УПЛ. У "Динамо" комфортный отрыв от преследователей, которые поведут борьбу за второе место в турнирной таблице.

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: УНИАН

Маркевич раскритиковал "Шахтер"

Экс-наставник "Карпат" считает, что первые три команды УПЛ не изменят позиций до конца сезона. Эксперт уверен, что "Александрия" сумеет удержаться на второй строчке, а "Шахтер" так и останется третьим.

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: УНИАН

Маркевич считает, что "горняки" столкнулись с серьезным кризисом в этом сезоне, но тренер не понимает причин возникновения этого явления. В донецкой команде есть квалифицированные футболисты, но отсутствует целостная игра. Каждый исполнитель действует сам по себе.

Георгий Судаков во время атаки "Шахтера". Фото: УНИАН

Согласно мнению тренера, "Оболонь" не должна была проигрывать "Шахтеру" в недавнем матче, который завершился победой "горняков" со счетом 0:2. Столичная команда выглядела не хуже, считает Маркевич. Тренер не понимает, что происходит с подопечными Марино Пушича, но видит, что команда выглядит неуверенной в собственных силах.

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