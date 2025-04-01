Маркевич передбачив чемпіона України з футболу цього сезону

Мирон Маркевич під час роботи в "Карпатах". Фото: УНІАН

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився прокоментував чемпіонські перегони в Прем'єр-лізі. Досвідчений наставник спрогнозував майбутнього переможця УПЛ.

Маркевич розкритикував одну з найкращих команд чемпіонату в інтерв'ю "Українському футболу".

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Київське "Динамо" стало "зимовим чемпіоном" України й не втратило лідерства в турнірній таблиці після перших офіційних матчів року. Мирон Маркевич не бачить причин, які завадили б Олександру Шовковському вперше в тренерській кар'єрі оформити чемпіонство в УПЛ. У "Динамо" комфортний відрив від переслідувачів, які поведуть боротьбу за друге місце в турнірній таблиці.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: УНІАН

Маркевич розкритикував "Шахтар"

Екснаставник "Карпат" вважає, що перші три команди УПЛ не змінять позицій до кінця сезону. Експерт упевнений, що "Олександрія" зуміє втриматися на другій сходинці, а "Шахтар" так і залишиться третім.

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: УНІАН

Маркевич вважає, що "гірники" зіткнулися із серйозною кризою в цьому сезоні, але тренер не розуміє причин виникнення цього явища. У донецькій команді є кваліфіковані футболісти, але відсутня цілісна гра. Кожен виконавець діє на полі сам по собі.

Георгій Судаков під час атаки "Шахтаря". Фото: УНІАН

Згідно з думкою тренера, "Оболонь" не повинна була програвати "Шахтарю" в нещодавньому матчі, який завершився перемогою "гірників" із рахунком 0:2. Столична команда виглядала не гірше, вважає Маркевич. Тренер не розуміє, що відбувається з підопічними Маріно Пушича, але бачить, що команда виглядає невпевненою у власних силах.

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