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Марсель и Аталанта обменялись голами, но победителя не выявили

2 мая 2024 23:58
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Агабекян Карен
редактор
Марсель и Аталанта обменялись голами, но победителя не выявили
Голевой момент у Обамеянга. Фото: Reuters/Manon Cruz
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Агабекян Карен
редактор

В Лиге Европы стартовала полуфинальная стадия. В первом матче французский "Марсель" сыграл против итальянской "Аталанты" из Бергамо.

Командам не удалось определить победителя, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Марсель" — "Аталанта"

"Марсель" на правах хозяев активнее начал матч, но первой забила "Аталанта". Копмейнерс сыграл в середину штрафной на Скамакку, который пробил в левый угол ворот.

Французы после холодного душа снова побежали в атаку и на 20-й минуте сравняли счет. Стоящий перед штрафной Мбемба пробил в штангу, а от нее мяч влетел в ворота.

"Марсель", когда сровнял счет, то взял мяч под контроль, но игра успокоилась и лишь в концовке тайма Обамеянг имел хороший момент для взятия ворот.

Во втором тайме преимущество "Марселя" стало еще более очевидным, но моментов было очень мало, а голевых всего несколько. На 72-й минуте Унахи пробил в крестовину, а затем команды довели матч к ничьей.

"Марсель" — "Аталанта" — 1:1

Голы: Мбемба, 20 — Скамакка, 11

"Марсель": Лопес, Клосс (Мерлен, 65), Мбемба, Мурильо (Унаи, 72), Балерди, Кондогбиа, Верету, Харит (Ндиай, 72), Луис Энрике, Сарр (Пеми, 65), Обамеянг.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Хатебур, 84), Джимшити, Колашинац (Пашалич, 17), Скальвини, Руджери, де Рон, Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Миранчук, 84), Скамакка (Лукман, 59).

Предупреждение: Балерди, 69.

Напомним, Гвардиола рассказал о будущем Довбика и Цыганкова.

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футбол
Лига Европы
Марсель
Аталанта
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