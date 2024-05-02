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Марсель та Аталанта обмінялися голами, але переможця не виявили

2 травня 2024 23:58
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Агабекян Карен
редактор
Марсель та Аталанта обмінялися голами, але переможця не виявили
Гольовий момент у Обамеянга. Фото: Reuters/Manon Cruz
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Агабекян Карен
редактор

У Лізі Європи стартувала півфінальна стадія. У першому матчі французький "Марсель" зіграв проти італійської "Аталанти" із Бергамо.

Командам не вдалося визначити переможця, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Марсель" — "Аталанта"

"Марсель" на правах господарів активніше розпочав матч, але першою забила "Аталанта". Копмейнерс зіграв у середину штрафного майданчика на Скамакку, який пробив у лівий кут воріт.

Французи після холодного душу знову побігли в атаку та на 20-й хвилині зрівняли рахунок. Мбемба, який стояв перед штрафним, пробив у штангу, а від неї м'яч влетів у ворота.

"Марсель", коли зрівняв рахунок, то взяв м'яч під контроль, але гра заспокоїлася і лише наприкінці тайму Обамеянг мав гарний момент для взяття воріт.

У другому таймі перевага "Марселя" стала ще очевиднішою, але моментів було дуже мало, а гольових лише кілька. На 72-й хвилині Унахі пробив у хрестовину, а потім команди довели матч до нічиєї.

"Марсель" — "Аталанта" — 1:1

Голи: Мбемба, 20 — Скамакка, 11

 

"Марсель": Лопес, Клос (Мерлен, 65), Мбемба, Мурільо (Унаї, 72), Балерді, Кондогбіа, Верету, Харіт (Ндіай, 72), Луис Енріке, Сарр (Пемі, 65), Обамеянг.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Хатебур, 84), Джимшіті, Колашинац (Пашалич, 17), Скальвіні, Руджері, де Рон, Копмейнерс, Едерсон, де Кетеларе (Міранчук, 84), Скамакка (Лукман, 59).

Предупреждение: Балерді, 69.

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футбол
Ліга Європи
Марсель
Аталанта
єврокубки

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