Марсель та Аталанта обмінялися голами, але переможця не виявили

Гольовий момент у Обамеянга. Фото: Reuters/Manon Cruz

У Лізі Європи стартувала півфінальна стадія. У першому матчі французький "Марсель" зіграв проти італійської "Аталанти" із Бергамо.

Командам не вдалося визначити переможця, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

⏱️ 90+2' 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘!



All to play for in Bergamo next week 💪 #OMAtalanta | 1️⃣ - 1️⃣ | 🔵⚪ pic.twitter.com/4SkfH7U3Um — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) May 2, 2024

"Марсель" — "Аталанта"

"Марсель" на правах господарів активніше розпочав матч, але першою забила "Аталанта". Копмейнерс зіграв у середину штрафного майданчика на Скамакку, який пробив у лівий кут воріт.

Французи після холодного душу знову побігли в атаку та на 20-й хвилині зрівняли рахунок. Мбемба, який стояв перед штрафним, пробив у штангу, а від неї м'яч влетів у ворота.

"Марсель", коли зрівняв рахунок, то взяв м'яч під контроль, але гра заспокоїлася і лише наприкінці тайму Обамеянг мав гарний момент для взяття воріт.

У другому таймі перевага "Марселя" стала ще очевиднішою, але моментів було дуже мало, а гольових лише кілька. На 72-й хвилині Унахі пробив у хрестовину, а потім команди довели матч до нічиєї.

"Марсель" — "Аталанта" — 1:1

Голи: Мбемба, 20 — Скамакка, 11

"Марсель": Лопес, Клос (Мерлен, 65), Мбемба, Мурільо (Унаї, 72), Балерді, Кондогбіа, Верету, Харіт (Ндіай, 72), Луис Енріке, Сарр (Пемі, 65), Обамеянг.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Хатебур, 84), Джимшіті, Колашинац (Пашалич, 17), Скальвіні, Руджері, де Рон, Копмейнерс, Едерсон, де Кетеларе (Міранчук, 84), Скамакка (Лукман, 59).

Предупреждение: Балерді, 69.

Нагадаємо, Гвардіола розповів про майбутнє Довбика та Циганкова.

Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі".

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря.

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.