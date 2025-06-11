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Главная Спорт Месси публично поругался с Хамесом в матче сборной Аргентины

Месси публично поругался с Хамесом в матче сборной Аргентины

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Дата публикации 11 июня 2025 12:33
Всплыл конфликт Месси и Хамеса — разговор после матча попал на видео
Лионель Месси во время поединка. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
Ключові моменти Что Хамес сказал в марте

Лионель Месси и Хамес Родригес обсудили спорные высказывания о финале Кубка Америки 2024 года после матча между Аргентиной и Колумбией (1:1). Встреча прошла 11 июня в рамках 16-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Разговор между футболистами был зафиксирован на видео и позже расшифрован журналистами, сообщает TyC Sports.

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Согласно информации журналистов, Лионель Месси напомнил колумбийцу о его словах, в которых тот ставил под сомнение судейство финала. В марте Хамес Родригес заявлял, что арбитр допустил серьезные ошибки, повлиявшие на исход финала, где Аргентина выиграла 1:0. 

Что Хамес сказал в марте

Во время того интервью колумбиец утверждал, что судья "оказал большое влияние" на ход игры и не назначил один или два пенальти в пользу Колумбии. Эти слова, по всей видимости, и стали причиной эмоциональной реакции Месси спустя три месяца — на фоне очной встречи в квалификации.  

Лионель Месси
Лионель Месси борется с колумбийскими игроками. Фото: Reuters/Rodrigo Valle

После 16 матчей сборная Аргентины продолжает лидировать в турнирной таблице отборочной группы КОНМЕБОЛ. Команда Лионеля Скалони набрала 35 баллов. Ближайший преследователь, которым является команда Эквадора, отстает на 10 очков. Колумбия занимает 6 место. 

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спорт футбол Лионель Месси Колумбия Сборная Аргентины по футболу
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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