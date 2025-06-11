Всплыл конфликт Месси и Хамеса — разговор после матча попал на видео

Месси публично поругался с Хамесом в матче сборной Аргентины
Лионель Месси и Хамес Родригес обсудили спорные высказывания о финале Кубка Америки 2024 года после матча между Аргентиной и Колумбией (1:1). Встреча прошла 11 июня в рамках 16-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира 2026 года.
Разговор между футболистами был зафиксирован на видео и позже расшифрован журналистами, сообщает TyC Sports.
Согласно информации журналистов, Лионель Месси напомнил колумбийцу о его словах, в которых тот ставил под сомнение судейство финала. В марте Хамес Родригес заявлял, что арбитр допустил серьезные ошибки, повлиявшие на исход финала, где Аргентина выиграла 1:0.
Что Хамес сказал в марте
Во время того интервью колумбиец утверждал, что судья "оказал большое влияние" на ход игры и не назначил один или два пенальти в пользу Колумбии. Эти слова, по всей видимости, и стали причиной эмоциональной реакции Месси спустя три месяца — на фоне очной встречи в квалификации.
После 16 матчей сборная Аргентины продолжает лидировать в турнирной таблице отборочной группы КОНМЕБОЛ. Команда Лионеля Скалони набрала 35 баллов. Ближайший преследователь, которым является команда Эквадора, отстает на 10 очков. Колумбия занимает 6 место.
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