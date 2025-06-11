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Головна Спорт Мессі публічно посварився з Хамесом у матчі збірної Аргентини

Мессі публічно посварився з Хамесом у матчі збірної Аргентини

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Дата публікації: 11 червня 2025 12:33
Сплив конфлікт Мессі та Хамеса — розмова після матчу потрапила на відео
Ліонель Мессі під час поєдинку. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Ліонель Мессі та Хамес Родрігес обговорили суперечливі висловлювання про фінал Кубка Америки 2024 року після матчу між Аргентиною і Колумбією (1:1). Зустріч відбулася 11 червня в рамках 16-го туру південноамериканської кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

Розмова між футболістами була зафіксована на відео і пізніше розшифрована журналістами, повідомляє TyC Sports.

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Згідно з інформацією журналістів, Ліонель Мессі нагадав колумбійцю про його слова, в яких той ставив під сумнів суддівство фіналу. У березні Хамес Родрігес заявляв, що арбітр припустився серйозних помилок, які вплинули на результат фіналу, де Аргентина виграла 1:0.

Що Хамес сказав у березні

Під час того інтерв'ю колумбієць стверджував, що суддя "дуже вплинув" на хід гри та не призначив один або два пенальті на користь Колумбії. Ці слова, вочевидь, і стали причиною емоційної реакції Мессі через три місяці — на тлі очної зустрічі у кваліфікації.

Лионель Месси
Ліонель Мессі бореться з колумбійськими гравцями. Фото: Reuters/Rodrigo Valle

Після 16 матчів збірна Аргентини продовжує лідирувати в турнірній таблиці відбіркової групи КОНМЕБОЛ. Команда Ліонеля Скалоні набрала 35 балів. Найближчий переслідувач, яким є команда Еквадору, відстає на 10 очок. Колумбія посідає 6 місце.

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спорт футбол Ліонель Мессі Колумбія Збірна Аргентини з футболу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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