На матч Металлиста 1925 и Динамо назначен бывший лучший судья УАФ

Виктор Копиевский работает на поединке УПЛ. Фото: УНИАН

Харьковский "Металлист 1925" и киевское "Динамо" готовятся к возобновлению чемпионата Украины по футболу. На важный поединок УПЛ назначили бригаду арбитров во главе с перспективным судьей.

Обе команды будут стремиться начать с победы вторую половину сезона, сообщает портал Новини.LIVE.

В воскресенье, 25 февраля, харьковский "Металлист 1925" сыграет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского с командой Александра Шовковского Старт встречи запланирован на 15:30.

Виктор Копиевский перед поедиком Премьер-лиги. Фото: УНИАН

Кто будет судить матч

Комитет арбитров Украинской Ассоциации футбола (УАФ) назвал бригаду арбитров, которые будут работать на этом поединке. Соперников выведет на поле 33-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Этот рефери стал арбитром ФИФА в 2020 году. В 2018 и 2019 годах Виктор Копиевский становился лучшим судьей Украины по версии УАФ. В трех из последних пяти поединков молодой арбитр удалял с поля как минимум одного футболиста. Также в двух их трех последних матчей он назначал пенальти.

Помогать Виктору Копиевскому будут судьи на линии Семен Шлончак из Черкасс и Максим Чертоляс из Херсона. Четвертый судья — Михаил Райда (Закарпатская область). На матче будет работать система VAR.

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