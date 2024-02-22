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На матч Металлиста 1925 и Динамо назначен бывший лучший судья УАФ

22 февраля 2024 15:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На матч Металлиста 1925 и Динамо назначен бывший лучший судья УАФ
Виктор Копиевский работает на поединке УПЛ. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Харьковский "Металлист 1925" и киевское "Динамо" готовятся к возобновлению чемпионата Украины по футболу. На важный поединок УПЛ назначили бригаду арбитров во главе с перспективным судьей. 

Обе команды будут стремиться начать с победы вторую половину сезона, сообщает портал Новини.LIVE. 

В воскресенье, 25 февраля, харьковский "Металлист 1925" сыграет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского с командой Александра Шовковского Старт встречи запланирован на 15:30.

Виктор Копиевский
Виктор Копиевский перед поедиком Премьер-лиги. Фото: УНИАН

Кто будет судить матч 

Комитет арбитров Украинской Ассоциации футбола (УАФ) назвал бригаду арбитров, которые будут работать на этом поединке. Соперников выведет на поле 33-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого. 

Этот рефери стал арбитром ФИФА в 2020 году.  В 2018 и 2019 годах Виктор Копиевский становился лучшим судьей Украины по версии УАФ. В трех из последних пяти поединков молодой арбитр удалял с поля как минимум одного футболиста. Также в двух их трех последних матчей он назначал пенальти. 

Помогать Виктору Копиевскому будут судьи на линии Семен Шлончак  из Черкасс и Максим Чертоляс из Херсона. Четвертый судья — Михаил Райда (Закарпатская область). На матче будет работать система VAR.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

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"Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

спорт
футбол
судьи
Динамо
УПЛ
ФК Металлист 1925

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