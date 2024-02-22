На матч Металіста 1925 та Динамо призначено колишнього найкращого суддю УАФ

Віктор Копієвський працює на поєдинку УПЛ. Фото: УНІАН

Харківський "Металіст 1925" та київське "Динамо" готуються до відновлення чемпіонату України з футболу. На важливий поєдинок УПЛ призначили бригаду арбітрів на чолі із перспективним суддею.

Обидві команди прагнутимуть розпочати з перемоги другу половину сезону, повідомляє портал Новини.LIVE.

У неділю, 25 лютого, харківський "Металіст 1925" зіграє у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з командою Олександра Шовковського. Старт зустрічі заплановано на 15:30.

Віктор Копієвський перед поєдиком Прем'єр-ліги. Фото: УНІАН

Хто судитиме матч

Комітет арбітрів Української Асоціації футболу (УАФ) назвав бригаду арбітрів, які працюватимуть на цьому поєдинку. Суперників виведе на поле 33-річний Віктор Копієвський із Кропивницького.

Цей рефері став арбітром ФІФА у 2020 році. У 2018 та 2019 роках Віктор Копієвський ставав найкращим суддею України за версією УАФ. У трьох з останніх п'яти поєдинків молодий арбітр видаляв із поля як мінімум одного футболіста. Також у двох із трьох останніх матчів він призначав пенальті.

Допомагатимуть Віктору Копієвському судді на лінії Семен Шлончак із Черкас та Максим Чертоляс із Херсона. Четвертий суддя — Михайло Райда (Закарпатська область). На матчі працюватиме система VAR.

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