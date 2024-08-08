Насибов проиграл золотую медаль из-за странного решения судей

Парвиз Насибов против Саида Эсмаили Лейвеси. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Украинский борец Парвиз Насибов провел свою последнюю схватку на Олимпиаде-2024. Соперником спортсмена стал Саид Эсмаили Лейвеси из Ирана.

Насибов уступил сильному сопернику, сообщает портал Новини.LIVE.

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На Олимпийских играх в Париже состоялась финальная схватка по греко-римской борьбе в категории до 67 кг. Украинец Парвиз Насибов был аутсайдером противостояния с иранцем Саидом Эсмаили Лейвеси, но продемонстрировал напор и долго вел в счете. К сожалению, из-за неоднозначного судейства украинец уступил и завоевал серебряную медаль.

Парвиз Насибов апеллирует к судьям. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Как сражался украинец

Первую половину противостояния Парвиз выиграл со счетом 3:0. Сразу после перерыва иранец провел быструю атаку, которая принесла ему очки. Впоследствии Насибов сравнял счет, но решающее слово в поединке сказали судьи. Они не только не удовлетворили апелляцию украинской стороны, но и присудили иранцу балл, который и оказался победным.

Олимпиада-2024.

Греко-римская борьба до 67 кг. Финал.

Парвиз Насибов (Украина) — Саид Эсмаили Лейвеси (Иран) — 5:6.

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