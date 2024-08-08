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Насібов з одним оком програв бій у фіналі Олімпіади — українець взяв "срібло"

8 серпня 2024 20:46
Валерій Ковалевич - Редактор
Насібов програв золоту медаль через дивне рішення суддів
Парвіз Насібов проти Саїда Есмаїлі Лейвесі Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
Валерій Ковалевич - Редактор

Український борець Парвіз Насібов провів свою останній бій на Олімпіаді-2024. Суперником спортсмена став Саїд Есмаїлі Лейвесі з Ірану.

Насібов програв сильному супернику, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпійських іграх у Парижі відбулася фінальна битва з греко-римської боротьби у категорії до 67 кг. Українець Парвіз Насібов був аутсайдером протистояння з іранцем Саїдом Есмаїлі Лейвесі, але продемонстрував натиск та довго вів у рахунку. На жаль, через неоднозначне суддівство українець поступився і завоював срібну медаль.

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спорт Олімпійські ігри Парвіз Насібов Олімпіада-2024 греко-римська боротьба медаль

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