Насібов програв золоту медаль через дивне рішення суддів

Парвіз Насібов проти Саїда Есмаїлі Лейвесі Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Український борець Парвіз Насібов провів свою останній бій на Олімпіаді-2024. Суперником спортсмена став Саїд Есмаїлі Лейвесі з Ірану.

Насібов програв сильному супернику, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпійських іграх у Парижі відбулася фінальна битва з греко-римської боротьби у категорії до 67 кг. Українець Парвіз Насібов був аутсайдером протистояння з іранцем Саїдом Есмаїлі Лейвесі, але продемонстрував натиск та довго вів у рахунку. На жаль, через неоднозначне суддівство українець поступився і завоював срібну медаль.

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