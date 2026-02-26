Видео
Нейтральной спортсменке вернули российский флаг — детали скандала

Дата публикации 26 февраля 2026 12:07
Российской спортсменке вернули флаг во время теннисного матча
Оксана Селехметьева во время поединка. Фото: ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images

Во время трансляции теннисного турнира WTA в Остине произошел скандальный инцидент, связанный с отображением национальной символики. В эфире матча между Алисией Паркс и Оксаной Селехметьевой рядом с фамилией российской теннисистки появился флаг РФ.

Организаторы турнира не сразу заметили собственную ошибку, сообщает портал Новини.LIVE

Скриншот эпизода быстро распространился в социальных сетях. Появление флага на международном теннисном поединке вызвало вопросы, поскольку действующая политика туров предполагает нейтральный статус спортсменов из России и Беларуси. 

Оксана Селехметьева
Флаг РФ рядом с фамилией Селехметьевой. Фото: скриншот YouTube

Что объяснили организаторы

Графическое обозначение появилось в эфире, который производила WTA Media, по технической ошибке. В организации подчеркнули, что правила допуска остаются прежними: спортсмены из РФ и Беларуси на международных теннисных турнирах выступают без национальной символики, а места для флагов в официальной графике должны оставаться пустыми.

Ранее схожая ситуация возникла во время матча Даяны Ястремской против Марины Стакушич на турнире в Мексике, когда в трансляции отсутствовал украинский флаг рядом с именем Ястремской. Та встреча завершилась поражением украинки со счетом 4:6, 3:6. 

скандал спорт Теннис WTA российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
