Российской спортсменке вернули флаг во время теннисного матча

Оксана Селехметьева во время поединка. Фото: ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images

Во время трансляции теннисного турнира WTA в Остине произошел скандальный инцидент, связанный с отображением национальной символики. В эфире матча между Алисией Паркс и Оксаной Селехметьевой рядом с фамилией российской теннисистки появился флаг РФ.

Организаторы турнира не сразу заметили собственную ошибку, сообщает портал Новини.LIVE.

Скриншот эпизода быстро распространился в социальных сетях. Появление флага на международном теннисном поединке вызвало вопросы, поскольку действующая политика туров предполагает нейтральный статус спортсменов из России и Беларуси.

Флаг РФ рядом с фамилией Селехметьевой. Фото: скриншот YouTube

Что объяснили организаторы

Графическое обозначение появилось в эфире, который производила WTA Media, по технической ошибке. В организации подчеркнули, что правила допуска остаются прежними: спортсмены из РФ и Беларуси на международных теннисных турнирах выступают без национальной символики, а места для флагов в официальной графике должны оставаться пустыми.

Ранее схожая ситуация возникла во время матча Даяны Ястремской против Марины Стакушич на турнире в Мексике, когда в трансляции отсутствовал украинский флаг рядом с именем Ястремской. Та встреча завершилась поражением украинки со счетом 4:6, 3:6.

