Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В ефірі тенісного турніру WTA з'явився прапор Росії

В ефірі тенісного турніру WTA з'явився прапор Росії

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 12:07
WTA розслідує появу прапора РФ у прямій трансляції тенісного матчу
Оксана Селехметьєва під час поєдинку. Фото: ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images

Під час телевізійної трансляції турніру WTA в Остіні стався резонансний епізод, пов’язаний із національною символікою. У прямому ефірі поєдинку між Алісією Паркс та Оксаною Селехметьєвою біля прізвища російської тенісистки було відображено прапор РФ.

Організатори турніру не одразу помітили власну помилку, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скріншот епізоду швидко поширився в соціальних мережах. Поява прапора на міжнародному тенісному поєдинку викликала питання, оскільки чинна політика турів передбачає нейтральний статус спортсменів із Росії та Білорусі.

Оксана Селехметьева
Прапор РФ поруч із прізвищем Селехметьєвої. Фото: скриншот YouTube

Що пояснили організатори

Графічне позначення з'явилося в ефірі, який виробляла WTA Media, через технічну помилку. В організації підкреслили, що правила допуску залишаються незмінними: спортсмени з РФ та Білорусі на міжнародних тенісних турнірах виступають без національної символіки, а місця для прапорів в офіційній графіці мають залишатися порожніми.

Раніше схожа ситуація виникла під час матчу Даяни Ястремської проти Марини Стакушич на турнірі в Мексиці, коли в трансляції був відсутній український прапор поруч з ім'ям Ястремської. Та зустріч завершилася поразкою українки з рахунком 4:6, 3:6.

Нагадаємо, дискваліфікований Михайло Мудрик повернеться на поле за рік, проте є й гарні новини для гравця.

Дружина наставника збірної України Сергія Реброва опублікувала кадри нової гарячої фотосесії та здивувала вболівальників.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

скандал спорт Теніс WTA російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації