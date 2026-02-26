WTA розслідує появу прапора РФ у прямій трансляції тенісного матчу

Оксана Селехметьєва під час поєдинку. Фото: ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images

Під час телевізійної трансляції турніру WTA в Остіні стався резонансний епізод, пов’язаний із національною символікою. У прямому ефірі поєдинку між Алісією Паркс та Оксаною Селехметьєвою біля прізвища російської тенісистки було відображено прапор РФ.

Організатори турніру не одразу помітили власну помилку, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скріншот епізоду швидко поширився в соціальних мережах. Поява прапора на міжнародному тенісному поєдинку викликала питання, оскільки чинна політика турів передбачає нейтральний статус спортсменів із Росії та Білорусі.

Прапор РФ поруч із прізвищем Селехметьєвої. Фото: скриншот YouTube

Що пояснили організатори

Графічне позначення з'явилося в ефірі, який виробляла WTA Media, через технічну помилку. В організації підкреслили, що правила допуску залишаються незмінними: спортсмени з РФ та Білорусі на міжнародних тенісних турнірах виступають без національної символіки, а місця для прапорів в офіційній графіці мають залишатися порожніми.

Раніше схожа ситуація виникла під час матчу Даяни Ястремської проти Марини Стакушич на турнірі в Мексиці, коли в трансляції був відсутній український прапор поруч з ім'ям Ястремської. Та зустріч завершилася поразкою українки з рахунком 4:6, 3:6.

Нагадаємо, дискваліфікований Михайло Мудрик повернеться на поле за рік, проте є й гарні новини для гравця.

Дружина наставника збірної України Сергія Реброва опублікувала кадри нової гарячої фотосесії та здивувала вболівальників.

Ваша пробна версія Premium закінчилася