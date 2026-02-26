WTA розслідує появу прапора РФ у прямій трансляції тенісного матчу

В ефірі тенісного турніру WTA з'явився прапор Росії
Під час телевізійної трансляції турніру WTA в Остіні стався резонансний епізод, пов’язаний із національною символікою. У прямому ефірі поєдинку між Алісією Паркс та Оксаною Селехметьєвою біля прізвища російської тенісистки було відображено прапор РФ.
Організатори турніру не одразу помітили власну помилку, повідомляє портал Новини.LIVE.
Скріншот епізоду швидко поширився в соціальних мережах. Поява прапора на міжнародному тенісному поєдинку викликала питання, оскільки чинна політика турів передбачає нейтральний статус спортсменів із Росії та Білорусі.
Що пояснили організатори
Графічне позначення з'явилося в ефірі, який виробляла WTA Media, через технічну помилку. В організації підкреслили, що правила допуску залишаються незмінними: спортсмени з РФ та Білорусі на міжнародних тенісних турнірах виступають без національної символіки, а місця для прапорів в офіційній графіці мають залишатися порожніми.
Раніше схожа ситуація виникла під час матчу Даяни Ястремської проти Марини Стакушич на турнірі в Мексиці, коли в трансляції був відсутній український прапор поруч з ім'ям Ястремської. Та зустріч завершилася поразкою українки з рахунком 4:6, 3:6.
