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Неудачный день для Байлз — Симона "подарила" Андраде победу в вольных упражнениях

5 августа 2024 17:04
Валерий Ковалевич - Редактор
Андраде и Байлз в бескомпромиссной борьбе разыграли золотую медаль в вольных упражнениях
Ребека Андраде стала олимпийской чемпионкой. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерий Ковалевич - Редактор

На Олимпийских играх в Париже завершились турниры по спортивной гимнастике. Финал в вольных упражнениях у женщин держал в напряжении до последних минут. 

Симона Байлз во второй дисциплине подряд не сумела завоевать золотую медаль, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Понедельник, 5 августа, оказался неудачным днем для семикратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз. Сначала она осталась без медали после выступления на бревне из-за падения со снаряда, а затем буквально сама "подарила" победу в вольных упражнениях Ребеке Андраде. 

Симона Байлз
Симона Байлз завоевала серебряную медаль. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Драма в финале турнира 

Спортсменка из Бразилии идеально выполнила все сложные элементы своей программы и в итоге оказалась на первом месте в турнирной таблице. Симона Байлз была готова превзойти достижение Ребеки Андраде, но совсем немного заступила за линию и незначительно уступила сопернице. 

Сабрина Манека-Войня
Сабрина Манека-Войня не сумела завоевать "бронзу". Фото: Reuters/Mike Blake

Борьба развернулась за бронзовую медаль. Сначала на него претендовала румынка Ана Бэрбосу. Ее соотечественница Сабрина Манека-Войня после своего выступления подала протест на решение судей, которые оставили спортсменку на четвертой строчке. Апелляцию не удовлетворили. 

Последней выступила Джордан Чайлз из США. По набранным баллам она уступила Бэрбосу. Американка тоже подала протест, судьи его удовлетворили. Спортсменка заменила румынскую гимнастку на третьем месте и получила бронзовую медаль. 

Олимпийские игры-2024. 

Спортивная гимнастика. Женщины, вольные упражнения.

  1. Р.Андраде (Бразилия) — 14,166
  2. С.Байлз (США) — 14,133
  3. Д.Чайлдз (США) — 13,766 
  4. А.Бэрбосу (Румыния) — 13,700 
  5. С.Манека-Войня (Румыния) — 13,700 
  6. А.Д'Амато (Италия) — 13,600 
  7. Р.Киси (Япония) — 13,166. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Гимнастика Симона Байлз

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