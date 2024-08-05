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Невдалий день для Байлз — Симона "подарувала" Андраде перемогу у вільних вправах

5 серпня 2024 17:04
Валерій Ковалевич - Редактор
Андраде та Байлз у безкомпромісній боротьбі розіграли золоту медаль у вільних вправах
Ребека Андраде стала олімпійською чемпіонкою. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерій Ковалевич - Редактор

На Олімпійських іграх у Парижі завершилися турніри зі спортивної гімнастики. Фінал у вільних вправах у жінок тримав у напрузі до останніх хвилин.

Симона Байлз у другій дисципліні поспіль не зуміла здобути золоту медаль, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Понеділок, 5 серпня, виявився невдалим днем для семиразової олімпійської чемпіонки Сімони Байлз. Спочатку вона залишилася без медалі після виступу на колоді через падіння зі снаряда, а потім буквально сама "подарувала" перемогу у вільних вправах Ребеці Андраде.

Симона Байлз
Симона Байлз здобула срібну медаль. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Драма у фіналі турніру

Спортсменка з Бразилії ідеально виконала усі складні елементи своєї програми та у підсумку опинилася на першому місці у турнірній таблиці. Симона Байлз була готова перевершити досягнення Ребеки Андраде, але зовсім трохи заступила за лінію й поступилася суперниці.

Сабріна Манека-Війня
Сабріна Манека-Войня не зуміла здобути "бронзу". Фото: Reuters/Mike Blake

Боротьба розгорнулася за бронзову медаль. Спочатку на нього претендувала румунка Ана Бербосу. Її співвітчизниця Сабріна Манека-Войня після свого виступу подала протест на рішення суддів, які залишили спортсменку на четвертому рядку. Апеляцію не задовольнили.

Останньою виступила Джордан Чайлз із США. За набраними балами вона поступилася Бербосу. Американка теж протестувала, судді змінили рішення. Спортсменка замінила румунську гімнастку на третьому місці та здобула бронзову медаль.

Олімпійські ігри-2024.

Спортивна гімнастика. Жінки вільні вправи.

  1. Р.Андраде (Бразилія) — 14,166
  2. С.Байлз (США) — 14,133
  3. Д.Чайлдз (США) — 13,766
  4. А.Бербосу (Румунія) — 13,700
  5. С.Манека-Войня (Румунія) — 13,700
  6. А.Д'Амато (Італія) — 13,600
  7. Р.Кісі (Японія) — 13,166.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Гімнастика Симона Байлз

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