Новая таблица коэффициентов УЕФА — Украина потеряла место в Лиге чемпионов

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Борьба за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге станет еще более бескомпромиссной. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" будут соперничать за единственную путевку в Лигу чемпионов.

Украина лишится право представлять стану в ЛЧ двумя клубами, сообщает портал Новини.LIVE.

По итогам еврокубковой недели Украина не набрала очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Донецкий "Шахтер" проиграл французскому "Марселю" и выбыл из Лиги Европы на стадии 1/8 плей-офф турнира. Это негативно повлияет на будущее участие украинских клубов в Лиге чемпионов.

Футболисты "Шахтера" в Марселе. Фото: пресс-служба клуба

В ЛЧ будет играть только чемпион УПЛ

После поражения "Шахтера" во Франции количество общих баллов Украины в таблице коэффициентов УЕФА не изменилось и осталось на отметке 28,000. Это соответствует 18 месту в самом рейтинге.

В сезоне 2023/2024 украинские клубы набрали 20,5 очка (4,100 балла). Это означает, что Украина не сможет подняться выше 18-го места по итогам сезона.

Таким образом, наша страна потеряет одну квоту в еврокубках в целом (четыре клуба вместо пяти). В частности это касается Лиги чемпионов (один представитель вместо двух). Сокращение еврокубковой квоты начнет действовать с сезона 2025/26.

Таблица коэффициентов УЕФА. Фото: скриншот УЕФА

Чемпион Украины будет стартовать со второго квалификационного раунда ЛЧ, клуб в Лиге Европы начнет борьбу за трофей с первого квалифай-раунда. Два клуба в Лиге Конференций начнут борьбу со второго раунда.

В последний раз один участник от Украины играл в Лиге чемпионов в сезоне 1999/2000.

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